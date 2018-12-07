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Путин внес в стратегию госполитики до 2025 года целевые показатели и ожидаемые результаты
07 декабря 2018, 15:39 • 91 • Политика
Президент России Владимир Путин внес поправки в стратегию государственной национальной политики до 2025 года. Указ российского лидера был опубликован на официальном интернет-портале юридической информации.
Над документом работали совет по межнациональным отношениям и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Ведомствам была поставлена задача актуализировать стратегию с учетом главных тем международной повестки, а также внутриполитических процессов в России и других современных вызовов и угроз.
Как пояснил журналистам глава ФАДН Игорь Баринов, в новую редакцию документа были включены целевые показатели эффективности. Кроме того, в стратегию добавили ожидаемые результаты принимаемых шагов.
Ранее Владимир Путин поручил кабмину и РАН разработать учебник по национальной политике для российских чиновников, проходящих обучение по программе для государственных и муниципальных служащих.
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