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Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики
27 августа 2019, 04:09 • 59 • Политика
Президент России Владимир Путин в понедельник, 26 августа, внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики. Об этом сообщается на сайте парламента.
Речь идет о врио главы региона Махмуд-Али Калиматове, депутате думы Назрани Урусхане Евлоеве и старшем специалисте ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомеде Зурабове.
Выборы в Ингушетии пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сложил полномочия в конце июня. Принимая его отставку, Путин поблагодарил Евкурова за проделанную работу. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на то что в республике остается много проблем, в последнее время Ингушетия демонстрирует позитивную динамику выше среднероссийской в таких сферах, как строительство и промышленное производство.
8 июля Евкуров был назначен на пост заместителя министра обороны России, в военном ведомстве он будет курировать Главное управление боевой подготовки ВС РФ и Службу безопасности полетов авиации ВС РФ.
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