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Путин внес в Госдуму законопроект против «воров в законе»

14 февраля 2019, 19:39  •  35 • В России

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в котором предложены изменения в Уголовный кодекс. Поправки касаются статей УК об организованной преступности.

В частности, президент предложил дополнить статью 210 «Организация преступного сообщества и участие в нем» еще одним пунктом: занятие высшего положения в преступной иерархии будет караться лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что до сих пор уголовная ответственность для лидеров ОПГ наступала только в случае «совершения ими общественно опасного деяния». В случае же принятия закона уголовная ответственность будет предусмотрена за сам факт лидерства в преступной иерархии.

Кроме того, законопроект предлагает отдельно наказывать (на срок от 12 до 20 лет) за участие в сходках преступных организаций.

Законопроект Владимира Путина поддержан отзывами российского правительства и Верховного суда.

Традиционно в России к лидерам преступного мира относят так называемых «воров в законе». Однако в последнее время по статьям об организации ОПГ проходят и некоторые представители элиты - например, сенатор Рауф Арашуков и его отец «газовый король Кавказа» Рауль Арашуков или братья-миллиардеры Магомедовы (можно ли их назвать лидерами преступных сообществ будет решать суд).

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