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Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности зампредседателя Совбеза

16 января 2020, 22:24  •  7 • Политика

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, вводящий должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Текст инициативы в четверг размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совета безопасности РФ, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно тексту законопроекта, заместитель председателя Совбеза РФ назначается на должность и освобождается от нее президентом. Полномочия зампреда также определяются главой государства. "Заместитель председателя Совета безопасности обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта", - следует из текста инициативы. Назначаться на новую должность могут россияне, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин своим указом ввел новую должность - заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на эту позицию экс-премьера Дмитрия Медведева. При этом в документе оговаривается, что соответствующие изменения должны быть внесены в федеральный закон "О безопасности".

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