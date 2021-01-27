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Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации ДСНВ
27 января 2021, 08:35 • 54 • Политика
Президент России Владимир Путин во вторник, 26 января, внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Текст проекта «О ратификации соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года» был опубликован в думской электронной базе.
Ранее в этот день глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Совфед готов рассмотреть и одобрить продление ДСНВ.
26 января Россия и США обменялись нотами о достижении договоренности по продлению СНВ-3. В сообщении Кремля по итогам телефонных переговоров Путина и американского лидера Джо Байдена отмечается, что оба президента выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении договора.
В свою очередь, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил заметный и быстрый прогресс в вопросе продления ДСНВ.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что эксперты из России и США начали практическую работу по вопросу возможного продления договора.
21 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты предлагают России продлить этот ДСНВ на максимально возможный срок — пять лет.
Договор СНВ-3 между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года, и его срок истекает в 2021 году. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.
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