Путин внес в Госдуму законопроект «О Правительстве Российской Федерации»

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, которые направлены на реализацию поправок к Конституции РФ. В частности, внесена законодательная инициатива, предполагающая введение новой процедуры формирования кабинета министров.

Российское правительство будет формироваться по-новому. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ президентом страны Владимиром Путиным в числе прочих законодательных инициатив, направленных на реализацию поправок к Конституции РФ.

По словам главы комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенникова, в случае принятия соответствующего закона премьер-министра, его заместителей, а также федеральных министров будет назначать глава государства после того, как кандидаты будут утверждены Госдумой. Такой порядок позволит усилить роль парламента, пояснил Крашенников, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Также президент получит право освободить от занимаемой должности любого члена правительства, в том числе и главу кабинета министров, не объявляя при этом о роспуске правительства, сообщает источник. В соответствии с предлагаемой в рамках законопроекта схемой, кандидатура премьер-министра страны будет предлагаться российским президентом, а на должность вице-премьеров и министров лица будут выдвигаться председателем правительства, поясняет источник. Президент же обязан будет назначить их на соответствующие должности, однако, за ним останется право отстранить их от занимаемых постов в будущем, причем без роспуска всего кабинета министров.

При этом председатель правительства будет наделен правом представлять главе государства предложения об освобождении от должности кого-либо из членов кабмина или наложении на них дисциплинарных взысканий или поощрении, если это потребуется. Каждый член правительства же сможет подавать в отставку, которая будет принята или отклонена президентом РФ, добавляется в сообщении издания.

Павел Крашенников пояснил, что если член правительства будет освобожден от должности, то российский президент при этом сможет поручить ему продолжить исполнять обязанности, которые предусматривает данный пост, или же делегировать их исполнение другому лицу до того момента, пока на должность не будет назначено новое лицо.

Депутат также выразил мнение, что новая процедура формирования правительства окажется более прозрачной, ведь утверждение каждого из членов кабмина будет производиться публично. Так, претенденты на пост министра должны будут подтвердить Госдуме свою компетентность, ответив на вопросы депутатов, и лишь после этого будут утверждены на соответствующий пост, уточняется в сообщении источника.

Оценивая законопроект, предполагающий введение новой процедуры формирования правительства, парламентарий отметил, что в нем были учтены «подводные камни». Документ предусматривает меры, которые исключают остановку работы в государстве исполнительной власти в случае возникновения политического кризиса, если Госдума в течение долгого времени не будет утверждать членов кабмина.

Добавим, что в пакете законопроектов, который был внесен в Госдуму российским лидером, содержатся также законодательные инициативы, связанные с деятельностью Конституционного суда РФ, ФСБ, внешней разведки, прокуратуры, а также уполномоченного по правам человека.

Крашенников уточнил, что подготовка документов, о которых идет речь, производилась при участии сопредседателей рабочей группы по поправкам в Конституцию. Парламентарий также добавил, что законопроекты будут рассмотрены в рамках осенней сессии Госдумы РФ.