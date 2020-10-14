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Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете

14 октября 2020, 20:20  •  58 • Политика
Президент России Владимир Путин в среду, 14 октября, внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета. Об этом сообщила пресс-служба комитета нижней палаты российского парламента по госстроительству.
«Проект федерального закона «О Государственном Совете Российской Федерации» внесен президентом в Государственную думу 14.10.2020 г. в составе второго пакета законопроектов в целях реализации положений обновленной Конституции», — говорится в сообщении.
Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля, за них выступили 77,92% населения, против — 21,27%. Согласно вступившим в силу новым положениям главного закона России, Госсовет формирует президент, который также занимает пост председателя. Статус этого органа будет определяться федеральным законом. Среди основных функций Госсовета стоит отметить обсуждение особо значимых вопросов российским лидером и руководителями регионов.
14 июля «Известия» со ссылкой на членов рабочей группы по Конституции и экспертов отмечали, что Госсовет станет основной площадкой для диалога президента с регионами. На его заседаниях будут обсуждать вопросы государственного значения, а также подводить промежуточные итоги работы на местах.
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников также в середине июля заявил, что Госсовет как новый конституционный орган должен будет обеспечить работу единой системы публичной власти, но его деятельность не должна пересекаться с Советом Федерации или правительством.
5 сентября Путин отмечал, что статус Государственного совета нужно было закрепить в Конституции для того, чтобы придать органу большее значение и показать эффективность его работы.
Тогда же российский лидер подчеркнул, что, создавая Госсовет в начале 2000-х, он руководствовался необходимостью закрепить губернаторский корпус «в федеральной повестке дня», то есть дать главам регионов почувствовать себя востребованными на федеральном уровне.

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