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Путин внес в Госдуму проект о запрете для госслужащих иметь второе гражданство

30 ноября 2020, 21:00  •  59 • Политика
Президент России Владимир Путин в развитие норм Конституции страны внес в Госдуму законопроект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство. Документ в понедельник, 30 ноября, опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
«Целью проекта федерального закона является уточнение положений отдельных законодательных актов Российской Федерации, предусматривающих ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства», — говорится в пояснительной записке к документу.
Кроме того, госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении гражданства России и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом. В случае если госслужащий не предоставит соответствующего подтверждения, он будет уволен.
Также военнослужащие на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно, не представившие документы о прекращении гражданства (подданства) иностранного государства или вида на жительство, могут быть досрочно уволены с военной службы, отмечается в законопроекте.
20 октября глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщал, что более жесткие требования к парламентариям на стадии их выдвижения на должность будут установлены в новых законопроектах, разработанных в связи с поправками к Конституции России.
В сентябре Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на исполнение поправок к Конституции. По словам российского лидера, суть и смысл новаций состоят в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны.

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