Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в четверг, 21 мая.

Так, предлагается ввести механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. В такие программы планируется включить календарный план и рабочую программу воспитания. Их будут разрабатывать и утверждать образовательные организации.

Календарный план будет содержать список событий и мероприятий, которые будут организовывать и проводить образовательные организации. Участвовать в разработке рабочей программы и календарного плана смогут советы обучающихся и родителей (законных представителей) детей.

На совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции Путин заявил, что смысл предлагаемых поправок в том, чтобы «укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы». Он подчеркнул, что система образования не только учит, но и воспитывает, формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано общество.

Президент напомнил, что поднимал эту тему в своем послании Федеральному собранию 15 января. Тогда было принято решение о специальных доплатах в 5 тыс. рублей за классное руководство, сохранив при этом все региональные выплаты.

«Такая мера начнет действовать с начала нового учебного года», — отметил он.

Президент предложил обсудить эти темы на заседании Государственного совета, который намечен на осень этого года.