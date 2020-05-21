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Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования

21 мая 2020, 21:55  •  57 • Политика
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в четверг, 21 мая.
Так, предлагается ввести механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. В такие программы планируется включить календарный план и рабочую программу воспитания. Их будут разрабатывать и утверждать образовательные организации.
Календарный план будет содержать список событий и мероприятий, которые будут организовывать и проводить образовательные организации. Участвовать в разработке рабочей программы и календарного плана смогут советы обучающихся и родителей (законных представителей) детей.
На совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции Путин заявил, что смысл предлагаемых поправок в том, чтобы «укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы». Он подчеркнул, что система образования не только учит, но и воспитывает, формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано общество.
Президент напомнил, что поднимал эту тему в своем послании Федеральному собранию 15 января. Тогда было принято решение о специальных доплатах в 5 тыс. рублей за классное руководство, сохранив при этом все региональные выплаты.
«Такая мера начнет действовать с начала нового учебного года», — отметил он.
Президент предложил обсудить эти темы на заседании Государственного совета, который намечен на осень этого года.

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