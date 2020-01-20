Путин внес в Думу проект закона о поправке к Конституции. Какие положения она затрагивает

В общей сложности, как следует из текста документа, опубликованного в думской электронной базе данных, корректировке подлежат 22 статьи из глав с третьей по восьмую ("Федеративное устройство", "Президент РФ", "Федеральное собрание", "Правительство РФ", "Судебная власть и прокуратура", "Местное самоуправление"). Все они могут быть изменены посредством принятия федерального конституционного закона, однако по предложению главы государства поправки будут вынесены на всероссийское голосование, чтобы высказаться по ним могли граждане РФ.

Так, для кандидатов на пост главы государства будет увеличен с нынешних 10 до 25 лет необходимый срок проживания на территории России (так называемый ценз оседлости), также введен запрет иметь когда-либо гражданство или вид на жительство в другом государстве. Новая редакция статьи 81 главы 4 ("Президент РФ") основного закона страны будет подразумевать, что главой государства может быть избран гражданин РФ, достигший 35 лет, "проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства".

При этом отдельно оговаривается, что требование в части гражданства "не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в РФ государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства". Иными словами, жители Крыма и Севастополя, в 2014 году вошедших в состав России по итогам референдума, также смогут претендовать на эту должность при выполнении других необходимых условий.

Аналогичные требования об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство предполагается распространить также на "высших должностных лиц субъектов РФ, членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы, председателя правительства РФ, его заместителей, федеральных министров, руководителей других федеральных государственных органов, а также для судей". Как пояснял Путин в послании Федеральному собранию, речь идет о лицах, "которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности, суверенитета страны".

Кроме того, Путин предложил отменить в конституции оговорку "подряд" в части сроков президентских полномочий. Согласно действующей норме, закрепленной в части 3 статьи 81 Конституции РФ, нельзя занимать пост главы государства более двух сроков подряд. В случае принятия поправок это положение будет звучать следующим образом: "Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков".

Органы власти

Предложенные президентом изменения затронут все ветви власти - законодательную, исполнительную и судебную.

Так, Госдума получит полномочия утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и федеральных министров, после чего они будут назначаться на должности президентом. Как отмечается в пояснительной записке к документу, это делается "в целях повышения эффективности взаимодействия между представительной и исполнительной ветвями власти, усиления роли Государственной думы и парламентских партий, а также в целях повышения ответственности членов правительства РФ". Как сообщил сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, будет прописан механизм, который позволит предотвратить затягивание парламентом процесса назначения нового премьер-министра и правительства.

Назначать министров так называемого силового блока, ведающих "вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности", предлагается после консультаций с Советом Федерации. Речь идет об органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет президент. Кроме того, верхняя палата парламента будет участвовать в консультациях по кандидатурам прокуроров регионов, которые в настоящее время назначаются на должность президентом по представлению генерального прокурора, согласованному с субъектами РФ. Это делается "для обеспечения большей прозрачности работы силовых ведомств, правоохранительных органов, независимости органов прокуратуры в субъектах РФ", указывается в сопроводительных материалах к законопроекту.

В полномочия Совфеда будет также входить прекращение по представлению главы государства полномочий судей Конституционного суда, Верховного суда, судей кассационных и апелляционных судов "в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий".

Изменения ожидают и Конституционный суд: его состав планируется сократить с нынешних 19 до 11 судей, а функции расширить за счет права проверять по запросу президента федеральные и федеральные конституционные законы, а также законы субъектов РФ до их подписания соответственно главой государства или руководителем региона. В настоящее время он может это делать только по уже вступившим в силу законодательным актам.

В Основном законе РФ появится и один новый орган - Государственный совет, который будет формироваться президентом. "В целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства предусматривается формирование президентом Российской Федерации Государственного совета РФ", - описываются его задачи в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что статус Госсовета "определяется федеральным законом". Как пояснил Крашенинников, Госсовет "будет рассматривать вопросы внутренней, внешней политики и так далее".

Поправки предусматривают создание единой системы публичной власти в стране, в которую войдут органы местного самоуправления и государственной власти для взаимодействия "в целях наиболее эффективного осуществления полномочий, имеющих государственное значение". Президент ранее неоднократно обращал внимание на разрыв между муниципальным и государственным уровнями управления. По его словам, это системная проблема, причем такое разделение заложено в Конституции РФ, муниципальная власть в отличие от региональной и федеральной не считается государственным уровнем. При этом президент РФ подчеркивал, что изменения в этой сфере следует производить, "не нарушая обязательств международного характера" в том, что муниципальный уровень управления должен иметь определенную степень самостоятельности.

Соцгарантии и международные обязательства

Президентский законопроект предусматривает, что решения межгосударственных органов, истолкованные в противоречии с основным законом, не подлежат исполнению Россией. В документе также отмечается, что РФ может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами РФ, "если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации".