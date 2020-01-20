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Путин внес в Думу проект закона о поправке к Конституции. Какие положения она затрагивает
20 января 2020, 20:39 • 80 • Политика
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму законопроект, предусматривающий изменение ряда статей конституции, о которых он заявил в своем послании Федеральному собранию 15 января.
В общей сложности, как следует из текста документа, опубликованного в думской электронной базе данных, корректировке подлежат 22 статьи из глав с третьей по восьмую ("Федеративное устройство", "Президент РФ", "Федеральное собрание", "Правительство РФ", "Судебная власть и прокуратура", "Местное самоуправление"). Все они могут быть изменены посредством принятия федерального конституционного закона, однако по предложению главы государства поправки будут вынесены на всероссийское голосование, чтобы высказаться по ним могли граждане РФ.
Полномочия президента
Отдельный блок изменений будет касаться непосредственно президента РФ.
Так, для кандидатов на пост главы государства будет увеличен с нынешних 10 до 25 лет необходимый срок проживания на территории России (так называемый ценз оседлости), также введен запрет иметь когда-либо гражданство или вид на жительство в другом государстве. Новая редакция статьи 81 главы 4 ("Президент РФ") основного закона страны будет подразумевать, что главой государства может быть избран гражданин РФ, достигший 35 лет, "проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства".
При этом отдельно оговаривается, что требование в части гражданства "не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в РФ государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства". Иными словами, жители Крыма и Севастополя, в 2014 году вошедших в состав России по итогам референдума, также смогут претендовать на эту должность при выполнении других необходимых условий.
Аналогичные требования об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство предполагается распространить также на "высших должностных лиц субъектов РФ, членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы, председателя правительства РФ, его заместителей, федеральных министров, руководителей других федеральных государственных органов, а также для судей". Как пояснял Путин в послании Федеральному собранию, речь идет о лицах, "которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности, суверенитета страны".
Кроме того, Путин предложил отменить в конституции оговорку "подряд" в части сроков президентских полномочий. Согласно действующей норме, закрепленной в части 3 статьи 81 Конституции РФ, нельзя занимать пост главы государства более двух сроков подряд. В случае принятия поправок это положение будет звучать следующим образом: "Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков".
Органы власти
Предложенные президентом изменения затронут все ветви власти - законодательную, исполнительную и судебную.
Так, Госдума получит полномочия утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и федеральных министров, после чего они будут назначаться на должности президентом. Как отмечается в пояснительной записке к документу, это делается "в целях повышения эффективности взаимодействия между представительной и исполнительной ветвями власти, усиления роли Государственной думы и парламентских партий, а также в целях повышения ответственности членов правительства РФ". Как сообщил сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, будет прописан механизм, который позволит предотвратить затягивание парламентом процесса назначения нового премьер-министра и правительства.
Назначать министров так называемого силового блока, ведающих "вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности", предлагается после консультаций с Советом Федерации. Речь идет об органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет президент. Кроме того, верхняя палата парламента будет участвовать в консультациях по кандидатурам прокуроров регионов, которые в настоящее время назначаются на должность президентом по представлению генерального прокурора, согласованному с субъектами РФ. Это делается "для обеспечения большей прозрачности работы силовых ведомств, правоохранительных органов, независимости органов прокуратуры в субъектах РФ", указывается в сопроводительных материалах к законопроекту.
В полномочия Совфеда будет также входить прекращение по представлению главы государства полномочий судей Конституционного суда, Верховного суда, судей кассационных и апелляционных судов "в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий".
Изменения ожидают и Конституционный суд: его состав планируется сократить с нынешних 19 до 11 судей, а функции расширить за счет права проверять по запросу президента федеральные и федеральные конституционные законы, а также законы субъектов РФ до их подписания соответственно главой государства или руководителем региона. В настоящее время он может это делать только по уже вступившим в силу законодательным актам.
В Основном законе РФ появится и один новый орган - Государственный совет, который будет формироваться президентом. "В целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства предусматривается формирование президентом Российской Федерации Государственного совета РФ", - описываются его задачи в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что статус Госсовета "определяется федеральным законом". Как пояснил Крашенинников, Госсовет "будет рассматривать вопросы внутренней, внешней политики и так далее".
Поправки предусматривают создание единой системы публичной власти в стране, в которую войдут органы местного самоуправления и государственной власти для взаимодействия "в целях наиболее эффективного осуществления полномочий, имеющих государственное значение". Президент ранее неоднократно обращал внимание на разрыв между муниципальным и государственным уровнями управления. По его словам, это системная проблема, причем такое разделение заложено в Конституции РФ, муниципальная власть в отличие от региональной и федеральной не считается государственным уровнем. При этом президент РФ подчеркивал, что изменения в этой сфере следует производить, "не нарушая обязательств международного характера" в том, что муниципальный уровень управления должен иметь определенную степень самостоятельности.
Соцгарантии и международные обязательства
Президентский законопроект предусматривает, что решения межгосударственных органов, истолкованные в противоречии с основным законом, не подлежат исполнению Россией. В документе также отмечается, что РФ может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами РФ, "если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации".
Выступая с посланием, Путин заявил о том, что необходимо внести в основной закон изменения, которые "прямо гарантируют приоритет Конституции России" в российском правовом пространстве. По его словам, это "означает, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат конституции".
Предложенные президентом поправки зафиксируют в основном законе и ряд социальных обязательств государства. Так, в статье 75 предлагается прописать, что в РФ гарантируются минимальный размер оплаты труда (МРОТ) "не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и индексация социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом".
Кроме того, планируется закрепить положение о том, что "в РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом".
Сроки и процедура рассмотрения
Как сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, профильный думский комитет по госстроительству и законодательству на заседании 21 января рассмотрит президентский законопроект. Он уточнил, что после этого, в 11:30 мск, состоится дополнительное заседание Совета Госдумы, который рассмотрит предложение профильного комитета по законопроекту и определит дату первого чтения.
По прогнозу Крашенинникова, второе чтение документа возможно уже в феврале. После того, как закон примет Госдума и одобрит Совет Федерации, его должны рассмотреть законодательные собрания субъектов РФ, поправки должны одобрить органы законодательной власти не менее чем двух третей регионов.
Как пояснила ТАСС сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева, всероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ может быть проведено с учетом опыта проведения выборов президента России. "Мы должны предложить новую процедуру [голосования]. В принципе, аналоги у нас есть. Вот, например, процедуры голосования при выборах президента вполне могут быть использованы. Здесь очень много похожего, там используется система избирательных комиссий, бюллетень с одним вопросом - за или против, я думаю, что здесь вполне уместно использовать по аналогии эти процедуры", - сказала Хабриева.
По ее словам, главным моментом является наличие в России необходимой инфраструктуры для проведения подобного голосования. "Мы представляем, какая есть инфраструктура для обеспечения, кто будет организовывать [голосование], то есть избирательные комиссии. И главное - обеспечить транспарентность, потому что у нас очень отработанная, слаженная система общественного контроля, когда это проводят избирательные комиссии. Ну и еще у нас есть Государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы", она прекрасно себя зарекомендовала", - отметила Хабриева.
При этом она уточнила, что рабочая группа может разработать дополнительные предложения к президентскому законопроекту об изменении основного закона, которые затронут в том числе новые полномочия Федерального собрания.
В новость были внесены изменения (20:24 мск) — добавлена информация по тексту.
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