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Путин внес в думу ХМАО три кандидатуры на пост главы региона
21 августа 2020, 15:30 • 98 • Политика
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в думу Ханты-Мансийского автономного округа три кандидатуры на пост главы региона. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу парламента Югры.
В список вошли: действующий глава региона Наталья Комарова, депутат думы от КПРФ Алексей Савинцев и депутат от «Справедливой России» Михаил Сердюк. Из числа тех, кого на рассмотрение президенту представил губернатор Тюменской области Александр Моор, в окончательный список не вошли депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков и спикер окружного парламента Борис Хохряков.
Дума Югры должна будет выбрать главу региона 13 сентября.
Ранее, 3 июня, Путин в ходе рабочей встречи с Комаровой в формате видеосвязи заявил, что готов поддержать ее, в случае если она выдвинет свою кандидатуру на пост руководителя округа. Путин отметил, что под ее руководством регион успешно развивается, а показатели впечатляют.
Комарова возглавляет Ханты-Мансийский автономный округ с 2010 года. В сентябре 2015 года она была избрана губернатором большинством голосов регионального парламента.
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