Путин внес в думу ХМАО три кандидатуры на пост главы региона

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в думу Ханты-Мансийского автономного округа три кандидатуры на пост главы региона. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу парламента Югры.

В список вошли: действующий глава региона Наталья Комарова, депутат думы от КПРФ Алексей Савинцев и депутат от «Справедливой России» Михаил Сердюк. Из числа тех, кого на рассмотрение президенту представил губернатор Тюменской области Александр Моор, в окончательный список не вошли депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков и спикер окружного парламента Борис Хохряков.

Дума Югры должна будет выбрать главу региона 13 сентября.

Ранее, 3 июня, Путин в ходе рабочей встречи с Комаровой в формате видеосвязи заявил, что готов поддержать ее, в случае если она выдвинет свою кандидатуру на пост руководителя округа. Путин отметил, что под ее руководством регион успешно развивается, а показатели впечатляют.

Комарова возглавляет Ханты-Мансийский автономный округ с 2010 года. В сентябре 2015 года она была избрана губернатором большинством голосов регионального парламента.