Путин внес проект поправок в Конституцию России в Госдуму

Президент России Владимир Путин внес законопроект о поправках в Конституцию страны для рассмотрения в Государственной думе. Проект закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы в понедельник, 20 января.

Текст законопроекта предусматривает запрет одному человеку занимать пост президента России больше двух сроков по шесть лет. Главой государства может стать гражданин России старше 35 лет без иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране, который проживает в России не менее 25 лет.

Помимо этого оговаривается, что должности премьер-министра и члены правительства страны будут назначаться президентом России только после утверждения их кандидатур Госдумой. Президент будет представлять Совету Федерации кандидатов на пост главы и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, а также их заместителей.

Президент же, согласно проекту, будет формировать Государственный Совет России для «обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития».

Также в новом варианте конституции предусматривается регулярная индексация пенсий и социальных выплат россиянам, гарантия минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне не меньше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения России.

В отношении права проект предусматривает, что Россия может не исполнять решения межгосударственных органов, если они приняты по международным договорам, в которых участвует Россия, но противоречат российской конституции.

Все предложенные Путиным изменения предлагается вынести на общероссийское голосование.

15 января в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию. Среди прочего — доверить Думе утверждение кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и состава кабмина, назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Совфедом и закрепить приоритет Основного закона перед международными документами в российском правовом пространстве. Кроме того, Путин предложил прописать в Конституции ряд соцгарантий.

За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам и уже поручил разработать формат такого голосования. Источники утверждают, что оно может состояться до мая текущего года.

В этот же день президент распорядился создать рабочую группу по подготовке поправок, он также утвердил ее состав. Всего в группе — 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей. По словам Пескова, в группу вошли представители разных слоев общества. Сопредседателями стали глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.