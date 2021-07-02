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Путин внес на ратификацию соглашение о создании пункта ВМФ РФ в Судане

02 июля 2021, 03:45  •  86 • Политика
Президент России Владимир Путин в четверг, 1 июля, внес на ратификацию в Госдуму соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане. Документ опубликован в электронной базе Думы.
«Соглашением определяются условия создания пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации на территории Республики Судан», — говорится в пояснительной записке к документу.
О планах Судана пересмотреть соглашение с Россией касательно создания российской военной базы на побережье Красного моря стало известно 2 июня. Начальник штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Осман аль-Хусейн уточнил условие продления военного соглашения, а именно определение выгоды договора для Судана.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, отметил, что Россия по дипломатическим каналам с суданской стороной находится в постоянном контакте и будет разбираться с этим вопросом.
Россия и Судан подписали соглашение о создании пункта базирования ВМФ России на Красном море в декабре 2020 года. По условиям документа Россия сможет разместить на базе не более 300 человек персонала и не более четырех кораблей, в том числе и с ядерной энергетической установкой.
Договор должен был действовать в течение 25 лет и автоматически продлиться еще на 10 лет, если ни одна из сторон за год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие.
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