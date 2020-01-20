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Путин внес кандидатуру замглавы СКР на должность генпрокурора России

20 января 2020, 19:24  •  37 • Политика
Президент России Владимир Путин внес кандидатуру заместителя главы Следственного комитета России Игоря Краснова на должность генерального прокурора страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 20 января.
Юрий Чайка освобожден от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу.
«Интерфакс» со ссылкой на слова сенатора Владимира Полетаева отмечает, что комитет Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству может рассмотреть кандидатуру Краснова на пост генпрокурора во вторник, 21 января, а Совфед — в среду, 22 января.
Комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству 21 января рассмотрит вопрос об освобождении Чайки от должности генпрокурора и назначении на этот пост Краснова, заявил ТАСС первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Представление президента по кандидатуре генпрокурора комитет рассмотрит завтра в 12:30», — сказал Клишас.
Согласно статье 83 Конституции России, президент представляет Совету Федерации кандидатуру для назначения на должность генпрокурора и предложения об освобождении того от должности. Назначением и снятием с должности генпрокурора занимается Совфед.
Краснов на следственной службе с 1997 года. Был старшим следователем по особо важным делам при председателе СК, а в 2016 году назначен заместителем главы ведомства Александра Бастрыкина. Курирует следствие в центральном аппарате и ряде федеральных округов.
Вел несколько резонансных дел, в том числе убийство политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Также расследовал преступления, совершенные «белгородским стрелком» Сергеем Помазуном, и другие.
В 2017 году получил звание генерал-лейтенанта юстиции. Имеет государственные и ведомственные награды.
После послания Путина Федеральному собранию 15 января возглавлявший тогда правительство России Дмитрий Медведев объявил об отставке кабмина. Позже бывший премьер-министр перешел на вновь созданную должность заместителя председателя Совета безопасности страны. Новым премьером был назначен Михаил Мишустин. В связи с отставкой кабмина предстоит еще ряд кадровых перестановок.

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