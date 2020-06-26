Путин внес изменения в порядок рассмотрения вопросов гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации. Документ опубликован в четверг, 25 июня, на официальном портале правовой информации.

Указом уточняется процесс отклонения заявления на получение гражданства. Также актуализированы пункты Положения о предоставлении необходимых документов для получения гражданства и сроках рассмотрения заявления об изменении гражданства.

Устанавливается и срок рассмотрения заявления об утере документа, удостоверяющего гражданство РФ — не более двух месяцев со дня регистрации заявления. В случае необходимости срок осуществления проверки может быть продлен не более, чем на один месяц.

17 июня вступил в силу федеральный закон о сокращении сроков рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России с шести месяцев до трех. Речь в нем идет только о тех заявлениях, которые подаются на территории России.