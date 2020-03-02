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Путин включил в Конституцию Бога и русский народ

02 марта 2020, 20:00  •  110 • В России

Владимир Путин после трех встреч с комиссией по подготовке поправок в Конституцию внес в Государственную думу пакет этих самых поправок для второго чтения. В нем были учтены все замечания, которые обработали и озвучили члены комиссии.

Как рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, общий текст поправок занял 24 страницы, и среди них немало вызвавших резонанс в обществе. Так, например, есть положение о Боге, о котором говорили на встрече с президентом.

- Есть поправка, которая говорит о нашей идентичности, поправки, которые закрепляют наши традиции, культуру, историю, - перечислял Володин.

Внесен и пункт о правопреемственности России от СССР: "Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации".

- Это предложение является ответом на запрос, который существует в обществе, - пояснил Володин.

Есть изменение Конституции, указывающее на недопустимость действий и призывов к отчуждению частей территории России. "Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям, не допускаются".

Внесена поправка пункт о подвиге народа в Великой Отечественной войне, и любое его отрицание будет считаться антиконституционным. Есть пункт о русском народе, как государствообразующем: "государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа".

- Говорится о русском народе, как государствообразующем, это крайне важно, входящем в многонациональный союз равноправных народов России, - сказал Володин.

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