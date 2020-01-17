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Путин включил Мишустина в состав Совета безопасности
17 января 2020, 01:39 • 57 • Политика
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении премьер-министра РФ Михаила Мишустина в состав Совета безопасности РФ в качестве постоянного члена. Об этом в четверг сообщается на сайте Кремля.
"Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <...> изменение, включив в него в качестве постоянного члена Совета безопасности Российской Федерации Мишустина М. В. - председателя правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Михаил Мишустин назначен председателем правительства 16 января, на этом посту он сменил Дмитрия Медведева, который стал заместителем председателя Совбеза РФ.
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