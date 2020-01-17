Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пять премьер-министров России XXI века
"Путин готовит страну к трансферу власти": Политолог о том, кто "...
Владимир Сунгоркин в прямом эфире Радио "КП" о назначении Мишустина и отставке п...
Что поменяется во власти России после реформы Конституции
Главная / Политика

Путин включил Мишустина в состав Совета безопасности

17 января 2020, 01:39  •  57 • Политика

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении премьер-министра РФ Михаила Мишустина в состав Совета безопасности РФ в качестве постоянного члена. Об этом в четверг сообщается на сайте Кремля.

"Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <...> изменение, включив в него в качестве постоянного члена Совета безопасности Российской Федерации Мишустина М. В. - председателя правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Михаил Мишустин назначен председателем правительства 16 января, на этом посту он сменил Дмитрия Медведева, который стал заместителем председателя Совбеза РФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
16 января 2020, 21:09
Путин ввел должность замглавы Совбеза
17 января 2020, 00:24
Мишустин — новый премьер: Кто достоин остаться в правительстве?
16 января 2020, 14:39
Медведев сохранил пост председателя партии «Единая Россия»
16 января 2020, 21:09
Кто в СИЗО, а кто в Таиланд: Где и за чей счёт отдыхают Навальный и его соратники
16 января 2020, 15:54
Путин: поправки в Конституцию направлены на развитие России как правового государства
16 января 2020, 22:24
Три дня, три страны. Лавров завершил рабочее турне по странам Азии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2020, 08:09
"Это контрреволюция и отказ от наследия 90-х": Тюренков о сути послания Путина Федеральному Собранию
11 января 2020, 01:24
"Суровое послание России Трампу": Как иностранные СМИ осветили запуск "Кинжала" в Чёрном море
12 января 2020, 13:09
"Были наводчики, был предатель": Баранец не исключил версию о провокаторе после признания Ирана
12 января 2020, 22:54
"Русские сбили Boeing MH17": После признаний Ирана информационная война развернулась против России
10 января 2020, 09:09
"Белоруссия зарабатывает на России в 10 раз больше": Лукашенко одёрнули после его слов о российском газе
14 января 2020, 13:54
Пять странностей с ударом по украинскому «Боингу» в Иране
13 января 2020, 02:09
Восемь ракет: база США в Ираке атакована
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.