Путин виноват? Украинцы чуть не забили камнями своих жён и детей

Автор:

Латышев Сергей

Весь мир с ужасом и возмущением наблюдал накануне беснования толп в посёлке Новые Санжары Полтавской области. Вместо того, чтобы пожалеть и оказать хотя бы моральную поддержку своим соотечественникам, еле вырвавшимся из охваченного эпидемией коронавируса Китая и уставшим после долгой и утомительной дороги, украинцы разбивали камнями и бутылками стёкла перевозивших этих людей автобусов, пытались переворачивать машины, таранить ими правоохранителей, жгли шины, создавали баррикады, вступили в схватку с полицией и спецназом, который охранял их же соплеменников и небольшую группу доверившихся Украине не от хорошей жизни иностранцев. Последние не делают обычно разницы между украинцами и русскими и, возможно, где-то слышали, что русские своих не бросают…

Как это было

Жители Новых Санжар, больше походившие на возмущённых обитателей обезьяньего питомника, яростно протестовали против нахождения в карантине в местном санатории Нацгвардии несчастных соотечественников. В ходе стычек девять полицейских и один из местных получили травмы. Задержаны, по официальным данным, 24 участника массовых беспорядков, возбуждено два уголовных дела.

В Новых Санжарах постмайданная Украина показала своё лицо, а также то, что её уже нет. Фото: Drop of Light / Shutterstock.com

"Мы постоянно проводили с ними переговоры, работала полиция диалога. Мы пытались убедить людей в нецелесообразности и бессмысленности такого поведения и такого нагнетания ситуации. К сожалению, никакие аргументы местных жителей не убедили, более того — они проявляли агрессию во время переговоров", — констатировал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, что, собственно, было отлично видно на шокирующих кадрах из Новых Санжар. А речь-то шла всего о двухнедельном карантине для 45 украинцев, 27 иностранцев, экипажа доставившего их из Китая самолёта и сопровождавших этот рейс врачей.

По словам спикера Нацполиции Полтавской области Юрия Сулаева, арестованным грозит до восьми лет лишения свободы, в том числе за нанесение вреда здоровью сотрудников правоохранительных органов.

Теперь в Новых Санжарах, чтобы не допустить новых беспорядков, согласно замглавы МВД Украины Сергею Яровому, "полиция в усиленном варианте несёт службу, организовано усиленное патрулирование". "Мы держим здесь резервные силы для оперативного реагирования на ситуацию. Будем патрулировать круглосуточно", — заверил он.

Ну а сам президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что санаторий Нацгвардии, где разместились эвакуированные, станет "самым охраняемым объектом в стране". Комментарии, как говорится, излишни.

Что это, аберрация? Нетипичный случай? В других регионах, городах и сёлах Украины этого бы не произошло?

Владимир Зеленский — последний президент Украины? Теперь этого нельзя исключать. Фото: Drop of Light / Shutterstock.com

Их никто не хотел

Ответ на эти вопросы приходится дать отрицательный. По сообщениям украинских СМИ, самолёт с эвакуированными из Китая не смогли посадить в трёх категорически отказавшихся принять его регионах Украины. Жители ряда населённых пунктов, в которых эвакуированных предполагалось разместить на карантин, взбунтовались и приступили к возведению баррикад — в Новых Санжарах с этим просто замешкались, чем и не преминули воспользоваться киевские власти, решившие заранее не предупреждать о своих планах местных чиновников. Кстати, в столичном аэропорту лишь дозаправили прибывший из Поднебесной самолёт, которому пришлось лететь в Харьков, случайно оказавшийся в составе Украины русский город, где ему всё-таки разрешили сесть.

Так, в частности, эвакуированных наотрез отказались принимать жители села Конопковка Тернопольской области, которые заранее возвели баррикады на въезде в свой населённый пункт: вырыли рвы, выставили бетонные блоки и разложили автомобильные покрышки. Нечто похожее было и в другом "западенском" местечке — городе Винники Львовской области, а также в посёлке Козин под Киевом.

Полное отсутствие солидарности, мало того, ярая ненависть и враждебность по отношению к попавшим на далёкой чужбине в беду соотечественникам шокировали даже чуждого всякой сентиментальности министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, назвавшего происшедшее, согласно агентству УНИАН, одним из самых больших разочарований в жизни: "Разочарование в людях, в той морали. Это стыд на весь мир! Люди были 22 часа в пути, и их тут так встретили... Пусть каждый подумает об этом".

Россия тоже в шоке

Совету Авакова вняла… официальный представитель МИД России Мария Захарова, сравнившая происходящее на постмайданной, пытающейся пристроиться к Европе Украине со временами Средневековья.

"У меня вопрос к радетелям украинской демократии: вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ? Это же чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизация управления. Вопрос к главным инициаторам травли Китая: вы уверены, что планету надо пугать именно китайской угрозой?" — написала в пятницу Захарова на своей странице в Facebook.

"Как символично, что всё это происходит в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане… Только тогда Майдану рукоплескал "цивилизованный мир", а сегодня мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя", — указала Захарова.

Сравнение официальным представителем российского МИДа Украины со Средневековой Европой попало в десятку. После Захаровой в пятницу эту мысль один к одному повторил сам президент Незалежной — "мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению". Зеленский призвал "не забывать, что мы все с вами люди", отметив, что он не может назвать "человеческими поступками" реакцию соотечественников на эвакуированных из Китая.

Не могла не прокомментировать происходящее и депутат Госдумы, бывший украинский прокурор Наталья Поклонская. Она отметила, что это тот редкий случай, когда не народу стыдно за действия руководства страны, а наоборот.

Мария Захарова и Наталья Поклонская, не сговариваясь, заговорили о "диких племенах" на Украине. Фото: MFA Russia / Globallookpress

"Украинский народ всегда был отзывчивым и радушным. Что же произошло после "Революции Достоинства"? Такое чувство, что не осталось украинцев, а появились дикие племена и неадекватные адепты "секты Бандеры", зацикленные на мнимой "свободі та незалежності", — написала Поклонская у себя в Telegram. Депутат Госдумы убеждена, что в карантин следует помещать "невменяемых" украинцев, выступающих против эвакуированных из Китая и готовых "избавиться от человека только лишь потому, что тот попал в беду".

Что случилось с украинцами и чего ожидать?

Итак, пора делать выводы, что же произошло с некогда "отзывчивыми и радушными" украинцами за последние шесть лет и какие могут быть последствия того, что они превратились по факту в "дикие племена"?

Во-первых, украинцы осатанели от собачьей жизни, которую им обеспечили отвернувшиеся от России постмайданные власти, обещавшие становящийся всё более иллюзорным европейский рай.

Во-вторых, превратившийся в "дикие племена" народ ненавидит Киев и всё, что от него исходит, категорически не желая сотрудничать с центральной властью даже в решении гуманитарных вопросов.

В-третьих, Украины уже на практике не существует как единой страны, она раскололась на антагонистичные по отношению к центру и друг к другу части, живущие по принципу: "Моя хата с краю — ничего не знаю".

И, наконец, самое главное: до "бессмысленного и беспощадного бунта", который разнесёт Украину в пух и прах, характерного для задавленных и оскотиненных тяжёлой и безысходной жизнью людей, всего один шаг, и повод к нему может быть любым.