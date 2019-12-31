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Путин видит в единстве нации основу для достижения самых высоких целей РФ

31 декабря 2019, 16:24  •  54 • Политика

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Единство граждан России - это основа для достижения самых высоких целей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам, которое прозвучало в телеэфире в регионах Дальнего Востока.

"Наши личные планы, мечты неотделимы от России, и от усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство - основа достижения любых самых высоких целей, - сказал Путин. - Эти ценности нам передали наши предки - героическое, несгибаемое поколение победителей".

Президент отметил, что "совсем скоро наступит 2020 год", и мир стоит "на пороге уже третьего десятилетия XXI века.

"Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему", - подчеркнул он.

"Сейчас мы с волнением ждем боя курантов, верим и надеемся, что все загаданное непременно сбудется", - добавил Путин.

О подвигах

Также Путин в новогоднем обращении к соотечественникам отметил подвиг фронтовиков и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

"В наступающем году мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон!" - сказал глава государства.

Путин назвал ветеранов "героическим, несгибаемым поколением победителей".

9 мая 2020 года будет праздноваться юбилей Победы. Кремль пригласил на торжества в Москву представителей многих стран. Президент дал указание продумать дополнительные меры поддержки ветеранам.

Каждый ребенок должен знать, что любим

Путин считает, что каждый ребенок должен знать, что он любим.

"Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он - самый любимый", - сказал российский лидер.

Путин заметил, что всех людей в канун Нового года объединяет теплота человеческих отношений и дружеского общения. Это, по его словам, выходит на первый план, несмотря на множество дел. "В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками", - сказал глава государства.

Путин добавил, что "светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды". "Эти порой старые, но любимые семейные игрушки дарят свое тепло уже младшим поколениям", - добавил он.

"Конечно, у каждой семьи свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы. Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. "Друзья! Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С Новым, 2020 годом!" - высказал пожелания президент России.

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