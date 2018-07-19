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Путин видит серьезные риски обострения ситуации на юго-востоке Украины

19 июля 2018, 17:24  •  56 • Украина

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании послов и постоянных представителей РФ, заявил, что видит серьезные риски обострения ситуации на юго-востоке Украины.

"Серьезные риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины", - сказал он.

По его словам, причины все те же - несоблюдение сегодняшними украинским властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликтов.

"Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами. Все сценарии рассчитываются по силовому пути", - отметил Путин. "Исходим из того, что минский комплекс мер остается реальной основой для политического урегулирования кризисной ситуации", - подчеркнул глава российского государства.

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