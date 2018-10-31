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«Путин вернул Россию на авансцену»: Саркози предупредил ЕС о вреде антироссийских санкций

31 октября 2018, 19:39  •  126 • Политика
Бывший президент Франции Николя Саркози назвал санкции против России контрпродуктивными и заявил, что за последние годы Владимир Путин вернул нашу страну на авансцену мировой политики.
Бывший глава Пятой Республики Николя Саркози прокомментировал тему антироссийских санкций Евросоюза в интервью для издания Le Point. Так, он назвал их контрпродуктивными.
По мнению экс-президента, направленные против Москвы экономические рестрикции нецелесообразны, так как разрушают атмосферу взаимного доверия между российским государством и Европой. Вводя подобного рода санкции, Запад вредит самому себе, так как толкает Россию «в объятия» Китайской Народной Республики (КНР).
Европе и России, считает Саркози, следует «работать в условиях доверия». Глупо отрицать, продолжает бывший президент Франции, что в последние годы Россия вернула себе ранее утерянные позиции на международной арене.
«Владимир Путин, какими бы ни были разногласия между нами, вернул Россию на авансцену. Последний чемпионат мира по футболу показал прекрасное лицо России», — резюмировал свою позицию политик.

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