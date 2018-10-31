«Путин вернул Россию на авансцену»: Саркози предупредил ЕС о вреде антироссийских санкций

Бывший президент Франции Николя Саркози назвал санкции против России контрпродуктивными и заявил, что за последние годы Владимир Путин вернул нашу страну на авансцену мировой политики.

Бывший глава Пятой Республики Николя Саркози прокомментировал тему антироссийских санкций Евросоюза в интервью для издания Le Point. Так, он назвал их контрпродуктивными.

По мнению экс-президента, направленные против Москвы экономические рестрикции нецелесообразны, так как разрушают атмосферу взаимного доверия между российским государством и Европой. Вводя подобного рода санкции, Запад вредит самому себе, так как толкает Россию «в объятия» Китайской Народной Республики (КНР).

Европе и России, считает Саркози, следует «работать в условиях доверия». Глупо отрицать, продолжает бывший президент Франции, что в последние годы Россия вернула себе ранее утерянные позиции на международной арене.