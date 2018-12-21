Путин вернул рассуждающего о ″цифре″ Медведева к реальной жизни

Во время обсуждения работы над нацпроектами президент России Владимир Путин вернул рассуждающего о первоочередности ″цифры″ премьер-министра Дмитрия Медведева к реальной жизни, напомнив о необходимости смотреть, что на самом деле стоит за показателями в компьютерах.

Работа правительства над 12 нацпроектами стала ключевой темой встречи между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Глава кабмина бодро отчитался о том, что по ним уже подготовлены и утверждены паспорта, согласованные с регионами. И даже корректировки уже сделаны.

″Под этими паспортами сейчас закреплены деньги - 5,7 триллиона рублей, - добавил Медведев. - Это чуть больше, чем мы изначально планировали″.

А после пустился в рассуждения о ″цифровой повестке дня″.

″Цифра″ - это такая матрица, на базе которой вообще все сейчас развивается. Вот её нужно финансировать как можно быстрее, потому что иначе мы работать не сможем, - объяснял глава правительства. - К чему-то ещё нужно подготовиться″.

Путин вернул премьер-министра к реальной жизни, отметив, что показатели должны быть в компьютере, но важнее другое.

″Есть ещё одна проблема, на которую хотел бы обратить ваше внимание, и просил бы вас уделить соответствующее время и целевым образом поработать, - подчеркнул Путин. - Много показателей, они должны быть в компьютере, но важно посмотреть, что происходит в реальной жизни на территориях, что стоит за этими показателями″.

И попросил Медведева лично ″погрузиться в эту работу″.