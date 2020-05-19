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Путин вернул Мишустину премьерские обязанности
19 мая 2020, 13:55 • 26 • Политика
Президент Владимир Путин вернул премьер-министру Михаилу Мишустину премьерские обязанности.
Владимир Путин подписал документ о признании утратившим силу указа об исполнении обязанностей председателя правительства Андрея Белоусова. Михаил Мишустин вернулся к исполнению своих должностных обязанностей.
Напомним, на прошлой неделе на совещании по социально-экономической ситуации в стране выступил Мишустин. Он категорично потребовал немедленно выплатить деньги медикам, работающим с коронавирусными больными.
Глава правительства напомнил, что это стимулирующие выплаты и для их получения врачи не должны ждать даты зарплаты. Мишустин подчеркнул, что регионы не должны тянуть с выплатами денег, и обрисовал актуальную ситуацию с задержкой выплат.
Оказалось, что из выделенных 27 млрд руб. выплачено только 4,5 млрд. В некоторых регионах к выплатам вообще ещё даже не приступали, например на Чукотке и в Магадане.
Политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик" подметил, что премьер осунулся после болезни. Тем не менее, по словам Баширова, его участие в заседании говорило о том, что Мишустин готов вернуться к работе.
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