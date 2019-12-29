Путин вернул курилки в аэропорты, но с условиями

Аэропортам России официально разрешили создавать комнаты для курения на своей территории. Соответствующий закон в субботу, 28 декабря, подписал президент России Владимир Путин. Документ был опубликован на сайте правовой информации.

Запрет на курилки в аэропортах действовал в России с 2013 года. Он был принят для борьбы с курением и повышения здоровья нации. Однако практика показала, что запрет имел ряд недостатков.

Согласно новому закону, аэропорты вновь могут создавать на своей территории курительные комнаты, но с целым рядом условий. Во-первых, курилки могут располагаться только в зоне для зарегистрированных пассажиров. Во-вторых, подобные помещения в обязательном порядке должны быть оборудованы системами вентиляции. В-третьих, стены подобных помещений обязаны быть непрозрачными, чтобы исключить возможность наблюдения за курящими.

Послабления для курильщиков были сделаны из-за того, что прошедшие регистрацию пассажиры, имеющие зависимость от никотина, не имели физической возможности покинуть "чистую зону", чтобы покурить, никому не мешая. Такая ситуация приводила к постоянным нарушениям запрета на курение, что вредило как курящим, так и некурящим пассажирам.