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Путин вернул ГРУ историческое название

02 ноября 2018, 21:54  •  164 • В России

- Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником – Днём военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, ныне – Главного управления генерального штаба вооружённых сил России, - поднялся Владимир Путин на сцену Театра Российской армии, где проходил торжественный вечер, и тут же внес поправку. - Непонятно, куда исчезло слово «Главное разведывательное управление» – надо бы восстановить.

Теперь многочисленные зарубежные издания, пишущие про коварные происки ГРУ, будут чуть ближе к истине - хотя бы перестанут ошибаться в названии спецслужбы.

Президент напомнил, что преемственность, верность долгу и Отечеству всегда были главным для военных разведчиков.

- Конфликтный потенциал в мире, к сожалению, растёт, в ход идут провокации и откровенная ложь, предпринимаются попытки сломать стратегический паритет, расшатывается система международного права, - вернулся Путин к сегодняшнему дню. - Всем этим пользуются радикалы и террористы, которые стремятся распространить свою преступную деятельность на всё новые регионы планеты. Такой плацдарм хаоса и насилия они хотели создать и в Сирии. У них не получилось, и огромную роль в уничтожении главарей бандитов, баз и инфраструктуры боевиков, огромную роль в точечных, разящих ударах нашей авиации и флота сыграла военная разведка. Наши разведчики, как это и предписано в русской воинской традиции, никогда не отступали, чётко выполняли приказ.

В конце выступления президент не удержался от похвалы, в которой был скрыт особый смысл.

- Как верховный главнокомандующий знаю ваши, без всякого преувеличения, уникальные возможности, в том числе по проведению специальных операций, - сказал он. - Высоко ценю ту информацию и аналитические материалы, которые готовятся для руководства страны в Главном управлении генштаба.

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