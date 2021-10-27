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Путин велел "Газпрому" увеличить поставки газа в Европу, но с одним условием
27 октября 2021, 21:35 • 148 • Политика
Путин поручил "Газпрому" начать работу по повышению объёма газа в европейских хранилищах. Но только после закачки газа в подземные хранилища в России.
Президент России Владимир Путин дал указания "Газпрому" по закачке голубого топлива в подземные газохранилища Европы. Глава государства велел увеличить объёмы закачки газа, когда газохранилища России будут заполнены.
Диалог по этому поводу произошёл в среду, 27 октября, на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала. Президент России лично обратился к главе "Газпрома" Алексею Миллеру.
- дал указания глава государства.
Путин добавил, что такой подход позволит стабильно и ритмично выполнять обязательства России по поставкам энергоносителя в страны Европы в осенне-зимний период. Кроме того, это должно оказать позитивное влияние на ситуацию с ценами на газ в ЕС. Миллер заверил, что "Газпром" выполнит это поручение.
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