Путин велел "Газпрому" увеличить поставки газа в Европу, но с одним условием

Путин поручил "Газпрому" начать работу по повышению объёма газа в европейских хранилищах. Но только после закачки газа в подземные хранилища в России.

Президент России Владимир Путин дал указания "Газпрому" по закачке голубого топлива в подземные газохранилища Европы. Глава государства велел увеличить объёмы закачки газа, когда газохранилища России будут заполнены.

Диалог по этому поводу произошёл в среду, 27 октября, на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала. Президент России лично обратился к главе "Газпрома" Алексею Миллеру.

Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объёма газа в ваших ПХГ в Европе - в Австрии и в Германии,

- дал указания глава государства.

Путин добавил, что такой подход позволит стабильно и ритмично выполнять обязательства России по поставкам энергоносителя в страны Европы в осенне-зимний период. Кроме того, это должно оказать позитивное влияние на ситуацию с ценами на газ в ЕС. Миллер заверил, что "Газпром" выполнит это поручение.