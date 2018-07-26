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Путин: важно обеспечить безопасность общества и бизнеса в условиях цифровизации
26 июля 2018, 15:09 • 61 • Политика
ЙОХАННЕСБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. В условиях цифровизации в мире важно обеспечить безопасность общества, бизнеса и граждан. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на заседании глав БРИКС в расширенном составе.
"В условиях цифровой реальности важно обеспечивать безопасность общества, бизнеса и граждан. Принимаем необходимые законодательные и другие меры для того, чтобы построение открытой, надежной и безопасной интернет-среды шло при четком соблюдении гарантий защиты личных данных и частной жизни в цифровом пространстве", - сказал он.
Путин призвал активнее налаживать партнерство в сфере цифровой экономики в рамках БРИКС.
Для России укрепление торговых и инвестиционных связей с партнерами по БРИКС является одним из приоритетов, заметил он. По итогам 2017 года товарооборот РФ со странами объединения вырос почти на 30%, превысив $102 млрд. "Мы настроены делать все возможное для дальнейшего роста торговли в рамках БРИКС, уделяем приоритетное внимание вопросам, связанным с установлением прямых контактов между предпринимателями наших стран", - добавил президент.
Российский лидер также призвал коллег по БРИКС создавать в странах объединения комфортные условия для привлечения инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики. "Процесс цифровизации охватывает практически все сферы жизни общества, позволяет создавать новые отрасли экономики, сокращает издержки, существенно повышает производительность и эффективность труда. И задача наших государств - создавать комфортные условия для привлечения инвестиций в передовые отрасли экономики, стимулировать появление новых технологий и их активное внедрение", - заявил Путин.
Говоря об основной теме саммита, посвященной цифровой революции, российский лидер отметил, что она "оказывает большое влияние на развитие всех стран мира, в том числе стран БРИКС".
Глава государства рассказал и о том, что цифровизация является одним из приоритетов экономической политики России. Так, напомнил Путин, принята и реализуется Национальная технологическая инициатива - комплекс мер по обеспечению технологического развития России до 2035 года. "Запущена программа "Цифровая экономика РФ". Ожидаем, что осуществление этой программы позволит повысить производительность труда в России к 2024 году на 30%, при этом новые сектора российской экономики будут создавать более 10% российского ВВП", - заявил президент РФ.
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