Путин в ярости. Как королева Великобритании: В Кремле дополнили фееричный ответ Баранца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Владимиру Соловьёву заявил, что президент РФ Владимир Путин беспощаден к воровству и предательству. Этот тезис прозвучал, когда Песков рассказывал, как, по его мнению, Путин изменился за годы работы.

Песков заверил, что Владимир Путин с годами, безусловно, изменился.

"Он же развивается, он же человек, - начал отвечать представитель Кремля. - Он стал гораздо более непримирим к каким-то негативным проявлениям. Он стал гораздо более непримирим к некомпетентности".

С другой стороны, Дмитрий Песков подчеркнул, что к ошибкам тех, кто действительно работает, Владимир Путин относится с пониманием. Ведь можно ошибаться, вообще ничего не делая. И есть те, кто совершает ошибки, а затем на них учится.

Наконец, Дмитрий Песков высказался о жёсткости и даже жестокости Владимира Путина. Оговорившись, что отвечает, исходя из собственных ощущений, Песков сказал, что самые жёсткие решения Путин принимает в отношении воров и предателей. Тут сразу вспоминаются публикации целого ряда западных СМИ, где Путин то и дело "в ярости". С точки зрения западных журналистов, в ярость Путина может привести всё что угодно. Например, подлёт иностранной авиации к нашей границе. Царьград уже беседовал с экспертами, которые подняли на смех подобные предположения:

"Все кричащие заголовки о ярости Путина - не более чем дешёвые плевки и информационное гнильё, которому место на помойке, - отметил, например, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. - С тем же успехом я могу написать, что королева Великобритании была в лютой ярости - в ночной рубашке бегала на балкон и плевала на командующего Королевских ВМС, когда они прозевали подлёт российских самолётов к границам Англии. Так что, брехуны западные, примите мою большую розовую дулю, приставленную к вашему носу. Всего доброго. Путин спокоен. Путин рулит".