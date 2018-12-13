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Путин в Ярославле прочитал детям «Интернационал»

13 декабря 2018, 19:24  •  55 • В России

Владимир Путин только вошел в зал ярославской «Арены-2000» и сел на трибуне среди школьников, как ему тут же подсунули что-то на подпись. В этот раз это был всего лишь плакат для автографа, но деловую хватку подрастающего поколения случившееся проиллюстрировало во всей красе.

Президент приехал в Ярославль на открытый урок для всей страны во второй раз. Впервые такой формат было опробован 1 сентября прошлого года, получилось интересно, и было решено повторить на базе форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». И тоже показать в школах страны в прямом эфире. Путин даже прикинул — сколько потом будет просмотров в интернете, по его подсчетам выходили совсем заоблачные цифры — за 60 миллионов.

Главной задачей урока было помочь школьникам определиться с будущей профессией. И президента тут же спросили, доволен ли он своей профессией в наступившем веке. Он от родного юрфака не отрекся даже при всем многообразии выбора вокруг.

- То, что меня сейчас больше всего захватывает, это генетика и искусственный интеллект, - признался Путин.

Послушав сидевших вокруг него на сцене педагогов, Путин вспомнил и собственный случай из детства, как новый преподаватель помог ему увлечься математикой.

Владимир Путин отвечает на вопрос о профессиях на форуме Проектория.

- До него у меня с математикой не складывалось, а у него в кружке мне так понравилось, что я сказал: «Это у вас и не математика, вроде бы», - рассказал глава государства. - А он ответил: «Это и есть математика, а то, что вы в школе делаете, это арифметика «шесть на ум пошло, семь на ум сошло». Я это открытие сделал благодаря ему. Я даже не помню, как его зовут, но это помогло мне добиваться успеха в других областях. Помощь в первых шагах школьника очень важна, это самое главное в работе преподавателя

Тут же развернулась дискуссия — нужно ли молодому человеку ждать помощи от государства или брать инициативу в свои руки.

- Мы все думаем «Добрый дядя должен нам что-то принести», но лучше вспомнить революционные песни, большевистские «Никто нам не поможет, ни бог, ни царь и не герой», - неожиданно вспомнил «Интернационал» Путин, при этом скорректировав текст. - Нужно своей собственной рукой это все делать.

- Остаются артхетипы из прошлого «Я не из той семьи», - возразила ему модератор встречи Яна Чурикова.

- У Ломоносова в семье все рыбаки были, а он пришел в Петербург и стал величайшим ученым, - не сдавался глава государства. - Вот надо на такие примеры ориентироваться.

Закономерный в таких случаях вопрос, как стать президентом, последовал от совсем маленького мальчика. Правда, действующий президент не стал его слишком обнадеживать — эта профессия оказалась не из легких. Да и не из тех, которые могут принести большую известность.

- Ну и президент должен быть порядочным человеком, но это в любой профессии, - подытожил Путин и попытался ненавязчиво предложить потенциальному конкуренту другую дорогу. - Эйнштейн не был президентом и главой государства не был. Если вы ткнете пальцев в карту мира и спросите, кто там президент, то скорее всего и не скажете. А Эйнштейна знают все. Поэтому надо ставить такие задачи, которые кажутся вам наиболее актуальными и притягательными. И в этом случае вы будете добиваться огромного успеха, а от личного успеха каждого будет зависеть успех страны.

А вот идея пойти в бизнесмены у президента вызвала яркую и довольно двойственную реакцию. С одной стороны, он заявил, что нужно снять еще советское клеймо жулика с предпринимателя, а с другой — просто разругал бизнесменов, живущих только ради прибыли.

- Демонстрация своего финансового успеха — это признак нуворишества, - неожиданно вспыхнул он после рекламного ролика про детский бизнес. - Ребята стоят — и пальцы веером! Это то же самое! Какие пальцы веером?! Есть люди, которые стремятся к прибыли любой ценой. Но давайте не забывать, что жизнь конечна. В третьем поколение как правило богатство в семье не удерживается. Просто как Гобсек сидеть на золоте и копить неизвестно для чего — бессмысленно. Класть на это свою жизнь не стоит!

На закономерный вопрос — а на что стоит? - Путин сам же и ответил. На что-то приносящее удовольствие самому человека и пользу стране. И в качестве примера привел Крымский мост.

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