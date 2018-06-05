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Путин в Вене обсудит развитие российско-австрийских связей и ключевые международные темы

05 июня 2018, 00:39  •  50 • Политика

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин совершит во вторник рабочий визит в Австрию, в ходе которого обсудит ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня. Мероприятие приурочено к 50-летию начала экспорта отечественного газа в Австрию.

Это будет первый зарубежный визит Путина после его вступления 7 мая в должность на нынешний президентский срок.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе визита российского лидера планируется "обсудить состояние и перспективы российско-австрийских отношений в различных сферах, а также обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки дня".

В интервью телерадиокомпании ORF в преддверии своего визита Путин отметил, что две страны традиционно поддерживают хорошие отношения. "У нас с Австрией за долгие годы сложились очень хорошие и тесные отношения. Австрия является традиционно нашим доверенным партнером в Европе. В последние годы наш диалог не срывался, несмотря на сложности, ни политический диалог, ни диалог в области безопасности и по экономическим вопросам", - сказал президент РФ.

График визита

По прибытии в Вену у Путина пройдут сначала переговоры с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, по итогам которых запланирована пресс-конференция, а затем с федеральным канцлером Себастьяном Курцем, по итогам которых лидеры сделают заявления для СМИ. Также вместе с Курцем президент РФ пообщается с участниками бизнес-форума, организованного по линии российско-австрийского делового совета.

"Вечером состоится также посещение нашим президентом совместно с австрийскими лидерами выставки "Полотна старых мастеров из Эрмитажа", которая пройдет в венском Музее истории искусств", - сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Осенью экспозиция будет проходить в Государственном Эрмитаже.

Кроме того, в ходе визита Путин по традиции возложит венок к монументу в честь советских воинов, погибших при освобождении Вены, на площади Шварценбергплац.

Международная тематика

По словам Ушакова, Австрия является одним из наиболее близких партнеров РФ в сферах экономики и политики. Помощник президента РФ отметил, что с 1 июля Австрия на полгода станет председательствовать в органах ЕС, "и с этой точки зрения переговоры будут интересны". Среди международных тем лидеры России и Австрии обсудят, в том числе, урегулирование в Сирии и на Украине, добавил Ушаков.

Как отметил Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF в преддверии своего визита в Вену, в России "нет цели кого-то разобщить в ЕС". "Мы, наоборот, заинтересованы в едином и процветающем Европейском союзе, потому что ЕС является нашим важнейшим экономическим и торговым партнером", - сказал российский лидер.

В свою очередь, федеральный канцлер Австрии в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, опубликованном 3 июня, заявил, что намерен обсудить с российским лидером двусторонние отношения и вопросы укрепления экономических связей, а также отношения ЕС и России. "Нам хотелось бы внести свою лепту в улучшение отношений между Европейским союзом и Россией. Полагаю, важным шагом в этом направлении могло бы стать обеспечение жизнеспособного перемирия на востоке Украины", - считает Курц. "Мне это представляется хорошим подспорьем, которое в дальнейшем позволит укрепить сотрудничество России и Европейского союза и вывести его на прежний уровень, а в идеале - направить эти отношения в нужное, выигрышное для обеих сторон русло", - добавил он.

Как отметил австрийский канцлер, у Вены с Москвой все последние десятилетия имелся хорошо налаженный канал связи, общение было открытым, а диалог - успешным. "<…> Я считаю удачей, что у нас с Россией столь прочный фундамент для диалога. Мы хотим использовать его в целях преодоления антагонизмов, с новой силой нарастающих на нашем континенте, поскольку мы искренне заинтересованы во взаимодействии Европейского союза и России", - сказал Курц.

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В свою очередь, вице-канцлер и министр по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в интервью воскресному номеру газеты Österreich заявил, что Европейскому союзу пришло время переосмыслить отношения с Россией, "ведь санкции прежде всего навредили австрийской экономике". Он уверен, что ЕС должен продемонстрировать адекватную реакцию на таможенные пошлины США на сталь и алюминий, а также воспользоваться актуальной ситуацией для налаживания отношений с РФ. "Я всегда предостерегал от того, чтобы отдавать Россию в руки Китая. Настало самое время прекратить злосчастные санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - подчеркнул вице-канцлер Австрии в ответ на вопрос, нужно ли ЕС поменять позицию к России в свете нового развития ситуации в отношениях с США.

Связи на высшем уровне

Ранее Путин приезжал в Австрию в качестве президента четыре раза: с рабочим визитом в 2001 году, в 2004 году для участия в церемонии похорон президента Томаса Клестиля, и с официальными визитами в 2007 году и 2014 году.

С нынешним федеральным канцлером Австрии президент РФ проводил переговоры в ходе визита Себастьяна Курца в Москву 28 февраля текущего года. Встреча же с нынешним федеральным президентом Австрии, занимающим этот пост с января 2017 года, для Путина станет первой, однако российский лидер встречался с Александером Ван дер Белленом в Вене еще в 2001 году, когда тот был председателем партии "Зеленых".

Полувековой поток

Визит приурочен к 50-летию начала экспорта газа из СССР в Австрию (первый долгосрочный контракт был заключен 1 июня 1968 года, поставки начались в сентябре того же года). Австрия была первой западноевропейской страной, подписавшей такой долгосрочный контракт с Советским Союзом, в настоящее время Австрия она импортирует у РФ порядка 60% необходимого ей газа. В общей сложности в течение полувека в Австрию было экспортировано более 200 млрд кубометров российского газа, в 2017 году республика импортировала рекордный объем - 9,1 млрд кубометров, что на 50,3% больше показателя 2016 года (6,1 млрд кубометров). С января по май 2018 года "Газпром" поставил в Австрию примерно 4,9 млрд кубометров газа, что на 68% больше, чем за такой же период прошлого года.

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Как отметил Ушаков, за все 50 лет сотрудничество двух стран в газовой сфере шло "очень гладко и без сбоев", ни разу не был востребован прописанный в контракте механизм урегулирования споров. "Австрия - не только крупный потребитель нашего газа, но и важный транзитный узел для других стран Западной Европы, - заметил помощник российского лидера. - По сути, наши две страны совместными усилиями обеспечивают энергобезопасность всего европейского континента".

Нынешнее соглашение между "Газпром экспорт" и австрийским нефтегазовым концерном OMV о поставках действует до 2027 года. На сегодняшний день в области энергетики наиболее значимым является проект "Газпрома" по возведению газопровода "Северный поток - 2" (предполагает расширение действующего магистрального трубопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря). OMV наряду с другими западноевропейскими компаниями участвует в нем в качестве инвестора.

Ушаков при этом сообщил, что российской и австрийской сторонами в настоящий момент готовится дополнительное соглашение о сотрудничестве между "Газпромом" и OMV до 2040 года. "Такой документ сейчас в стадии доводки", - сказал помощник президента, уточнив, что речь идет о поставках газа.

Торгово-экономические связи

По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2013 году, до введения антироссийских санкций и ответных контрмер России, объем двусторонней торговли России и Австрии составлял $5,1 млрд. Затем этот показатель существенно сократился, однако, как отметил Ушаков, сейчас негативная тенденция преодолена: двусторонний товарооборот вырос в 2017 году на 40,5% до $4,1 млрд, в первом квартале 2018 года рост был еще более интенсивным: объем товарооборота оказался на 99% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Таким образом, заключил представитель Кремля, прослеживается "линия на полное восстановление связей".

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Накопленные российские инвестиции в австрийскую экономику составляют примерно $24 млрд, Австрия вложила в РФ порядка $5 млрд. В мае 2018 года вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что "на российской территории в настоящий момент действует порядка 500 фирм из Австрии, и с момента введения антироссийских санкционных ограничений ни одна компания не покинула российский рынок".

В самой Австрии тоже позитивно оценивают экономические контакты двух стран. "Мы довольны тем, насколько удачно складываются наши отношения в данный момент", - подчеркнул Себастьян Курц в интервью ТАСС. Канцлер обратил внимание и на рост турпотока из РФ, отметив, что "число россиян, побывавших в Австрии за последний год, явно превысило отметку 1 млн человек". "Как республика, мы также рады тому, что российские граждане с удовольствием проводят свои отпуска именно у нас", - сказал политик.

Как сообщил Ушаков, одним из пунктов повестки переговоров Путина в Вене станет проект строительства с участием РФ ширококолейной (1520 мм) железной дороги Кошице - Вена. "Мы уже обсуждали эту тему в ходе визита Курца в Москву (в феврале текущего года), и сейчас тоже состоится проговор действительно важной темы - перспективного проекта строительства ширококолейной железной дороги Кошице - Вена с участием нескольких стран: Россия, Австрия, Словакия, Украина", - сказал помощник президента. По его словам, "пока эта тема находится в достаточно ранней стадии проработки", но "это такой броский, интересный проект и обсуждения на этот счет будут продолжены в ходе визита".

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В феврале 2018 году РЖД и "Австрийские железные дороги" подписали дополнение к соглашению о сотрудничестве от 2011 года, предусматривающее развитие взаимодействия на рынках третьих стран. Тогда же была завершена работа над технико- экономическим обоснованием проекта железной дороги Кошице - Вена.

Двусторонние документы

По словам Ушакова, в ходе визита Путина в Вену будет подписан ряд двусторонних документов: протокол о внесении изменений в российско-австрийскую конвенцию об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал; меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития России и федеральным министерством транспорта, инноваций и технологий Австрии по сотрудничеству в области инноваций; меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством лесного хозяйства и Федеральным министерством по вопросам устойчивого развития туризма Австрии, а также два региональных соглашения, которые подпишут губернаторы Новгородской и Липецкой областей.

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