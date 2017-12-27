Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Испытание Кремля
Дождь и украинские песни в комендантский час
Американская база террористов окружена военными России и Сирии
Захарова опровергла информацию СМИ о зарплатах сотрудников за рубежом
Главная / В России

Путин в ЦИК: У нас все под контролем

27 декабря 2017, 18:09  •  168 • В России

В здание ЦИК Владимир Путин вошел, когда до старта президентских выборов оставалось 80 дней 9 часов 20 минут. Определить это было несложно — повсюду в ЦИК расставлены экраны с часами обратного отсчета. И даже в зале заседаний, где член Центризбиркома Александр Клюкин принимал документы, на огромном экране менялись цифры.

- По минутам у вас все? - всмотрелся в экран Путин.

- Да, но это у нас Дальний Восток, с него же голосование начинается, не с Москвы, - пояснил Клюкин.

То есть до начала выборов в Москве оставалось на 7 часов больше.

- С паспорта начинаем всегда, - попросил удостоверение личности Клюкин и стал вторым в этом году человеком, проверившим у Путина документы. Три месяца назад ему пришлось предъявлять паспорт на участке для голосования.

Вместе с паспортом в коричневой обложке президент передал и синюю папку с документами, необходимыми для вступления в избирательную кампанию.

- Итак, вами представлено, - перечислял Клюкин. - Заявление о желании баллотироваться, уведомление о предоставление документов для регистрации группой избирателей и ее полномочных представителей, ходатайство о регистрации группой избирателей, сведения о доходов, об имуществе и о расходов.

Документов было много, постепенно они переходили из одной пачки в другую.

- Копия паспорта, копия документа об образовании, справка с основного места работы, - продолжал Клюкин.

То есть теоретически можно было предположить, что у Путина есть еще и какая-то подработка. Туда же легли протокол собрания группы избирателей и список группы избирателей.

Владимир Путин озвучил решение идти на выборы в начале декабря 2017 года.Фото: REUTERS

- Ну и самый большой документ — нотариально заверенный протокол регистрации группы избирателей при проведении собрания в поддержку самовыдвижения кандидата, 676 листов, - прокомментировал Клюгин гигантскую пачку, перекочевавшую на его половину стола от уполномоченного группы избирателей Сергея Кабышева.

Когда подписи всех участников под актами о передаче были поставлены, Кабышев попросил передать ему один экземпляр.

- Не торопитесь, сейчас мы все сделаем правильно, - ответил Клюгин.

- У нас все под контролем, - одобрил Путин, и отправился в Кремль на Госсовет по инвестпривлекательности регионов. Но уже в новом качестве.

Владимир Путин подал документы в ЦИК.Глава государства лично пришел в Центризбирком, чтобы зарегистрировать свою кандидатуру на выборах президента 2018 года.Дмитрий СМИРНОВ

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

168
Источник
Похожие новости
27 декабря 2017, 19:39
«Точно знают, что нарушают закон»: Генпрокуратуру просят проверить продавцов шпионских устройств
27 декабря 2017, 09:54
Фильтровать и обучать: ОНФ разработает программу по защите несовершеннолетних от интернет-угроз
27 декабря 2017, 01:54
Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов: «Мы переломили хребет ударным силам терроризма»

27 декабря 2017, 18:09
Россия не даст американцам летать где попало
27 декабря 2017, 01:54
Жители поселка «Совхоза имени Ленина» не хотят отпускать своего директора Павла Грудинина в президенты
27 декабря 2017, 18:09
Путин в ЦИК: У нас все под контролем
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
25 декабря 2017, 09:24
ХПП+ХПЗ, или Владимир Путин уступает на выборах...
21 декабря 2017, 17:39
Обнищание стран Запада больше невозможно скрывать
22 декабря 2017, 22:54
Изолента кончилась: Глава английского МИД рассказал об изоляции России
26 декабря 2017, 17:54
Ошеломление Запада: «Куда делась русская подлодка?»
23 декабря 2017, 23:09
«Удачи вам, Владимир Владимирович!»
21 декабря 2017, 07:54
Запад мечтает уже не просто об "усмирении", а о расчленении России
21 декабря 2017, 19:28
Дуэль Трюхана со студией закончилась печально! Соловьев и гости передачи поставили на место украинца
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.