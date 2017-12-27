Путин в ЦИК: У нас все под контролем

В здание ЦИК Владимир Путин вошел, когда до старта президентских выборов оставалось 80 дней 9 часов 20 минут. Определить это было несложно — повсюду в ЦИК расставлены экраны с часами обратного отсчета. И даже в зале заседаний, где член Центризбиркома Александр Клюкин принимал документы, на огромном экране менялись цифры.

- По минутам у вас все? - всмотрелся в экран Путин.

- Да, но это у нас Дальний Восток, с него же голосование начинается, не с Москвы, - пояснил Клюкин.

То есть до начала выборов в Москве оставалось на 7 часов больше.

- С паспорта начинаем всегда, - попросил удостоверение личности Клюкин и стал вторым в этом году человеком, проверившим у Путина документы. Три месяца назад ему пришлось предъявлять паспорт на участке для голосования.

Вместе с паспортом в коричневой обложке президент передал и синюю папку с документами, необходимыми для вступления в избирательную кампанию.

- Итак, вами представлено, - перечислял Клюкин. - Заявление о желании баллотироваться, уведомление о предоставление документов для регистрации группой избирателей и ее полномочных представителей, ходатайство о регистрации группой избирателей, сведения о доходов, об имуществе и о расходов.

Документов было много, постепенно они переходили из одной пачки в другую.

- Копия паспорта, копия документа об образовании, справка с основного места работы, - продолжал Клюкин.

То есть теоретически можно было предположить, что у Путина есть еще и какая-то подработка. Туда же легли протокол собрания группы избирателей и список группы избирателей.

Владимир Путин озвучил решение идти на выборы в начале декабря 2017 года.Фото: REUTERS

- Ну и самый большой документ — нотариально заверенный протокол регистрации группы избирателей при проведении собрания в поддержку самовыдвижения кандидата, 676 листов, - прокомментировал Клюгин гигантскую пачку, перекочевавшую на его половину стола от уполномоченного группы избирателей Сергея Кабышева.

Когда подписи всех участников под актами о передаче были поставлены, Кабышев попросил передать ему один экземпляр.

- Не торопитесь, сейчас мы все сделаем правильно, - ответил Клюгин.

- У нас все под контролем, - одобрил Путин, и отправился в Кремль на Госсовет по инвестпривлекательности регионов. Но уже в новом качестве.

Владимир Путин подал документы в ЦИК.Глава государства лично пришел в Центризбирком, чтобы зарегистрировать свою кандидатуру на выборах президента 2018 года.Дмитрий СМИРНОВ