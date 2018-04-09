Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Мы долго молча отступали…»
Лавров призвал ЕС отказаться от навязывания выбора - Европа или РФ - постсоветск...
Депутаты Кузбасса на внеочередной сессии во вторник выберут нового спикера облсо...
Ядовитый вброс: почему США возложили на Дамаск и Москву ответственность за химат...
Главная / В России

Путин в стране голой демократии

09 апреля 2018, 10:24  •  228 • В России

Ровно пять лет назад, как пишется в детских сочинениях, усталые, но довольные, под утро мы вернулись домой. Путин за один долгий день проехал экспресс-маршрутом Ганновер-Амстердам, и ничего хорошего со стороны европартнеров не увидел.

На выставке в Ганновере перед ним с Меркель выскочили, несмотря на суровую немецкую охрану, голые женщины из Femen, а в Амстердаме вокруг резиденции местного премьера, где шли переговоры, творился натуральный ад.

Представители секс-меньшинств со всей Голландии съехались в столицу - протестовать против ущемления в России их прав и принятия гомофобных законов. Других проблем в Голландии не было.

Десятки тысяч человек, весь город в шестицветной радуге, портреты Путина во всевозможной раскраске, банеры на домах, мостах и автобусах. В советское время первомайским кумачом города покрывали не так густо, как Амстердам антипутинской риторикой.

На пресс-конференции во дворе резиденции премьера Голландии было отлично слышно шум митинга за стеной. Местный журналист буквально потребовал от Путина прекратить угнетать беззащитные меньшинства.

Путин пытался объяснять, что ничего подобного в России нет, что совсем наоборот даже, что «они продвигаются по служебным лестницам, растут по службе, им вручаются, если они того заслуживают, государственные награды».

И он, и мы тогда не понимали, что невозможно опровергнуть обвинения в том, чего не совершал. А у них этот прием уже был, задолго до "бомбардировок Алеппо" и кота Скрипаля.

- Слава Богу, что гомосексуалисты здесь не разделись, - попытался Путин найти позитив и в таком дне.

Тогда еще не случилось абсолютно ничего из того, что все последние годы западный мир инкриминирует России. Даже Олимпиада в Сочи, которую начали поливать грязью чуть позже, виднелась еще далеко на горизонте.

А плакаты «Путин - тиран» и «Россия - недемократичное государство» уже были подняты.

Поэтому, когда вам говорят, что на Россию международное сообщество давит за дело - за химатаку в Восточной Гуте, за Скрипаля, за больницы и школы в Алеппо, за Донбасс, за боинг, за Крым и прочее, не верьте.

Так было всегда. Не политика - так геи, не геи - так экология, не экология - так жестокое обращение с животными, не животные - так еще что-нибудь. Надо будет - и за то, что солнце у нас раньше всходит, санкции наложат.

Не в поводе дело.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

228
Источник
Похожие новости
08 апреля 2018, 01:54
Путин приехал на Пасхальную службу в Храм Христа Спасителя
09 апреля 2018, 03:54
ВИП-чиновники после отставки: Суперпенсии, госдачи и охрана в придачу
09 апреля 2018, 10:24
Путин в стране голой демократии

Загрузка...
08 апреля 2018, 11:39
Владимир Путин: Пасха объединяет людей вокруг непреходящих ценностей
09 апреля 2018, 03:54
Юбилей Виктора Черномырдина: Зря «Комсомолка» назвала Степаныча троечником
08 апреля 2018, 18:09
Жена матроса с сейнера «Норд»: «Если бы не дети, я бы уже на границе дежурила, Пашу встречала»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
03 апреля 2018, 09:54
Русские козни на дне морском
04 апреля 2018, 13:09
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
06 апреля 2018, 09:24
Киев не оставил Москве выбора. Консенсус на грани фантастики
03 апреля 2018, 17:54
Черноморский флот идет охранять российских рыбаков от украинского гостерроризма
07 апреля 2018, 19:40
Порошенко. Лучше бы пил и кypил
02 апреля 2018, 23:54
У лжи короткие ноги. Дело Скрипаля поворачивается неожиданной стороной
05 апреля 2018, 07:24
Операция "Антидот". Организаторы и исполнители провокации в Солсбери
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.