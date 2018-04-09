Путин в стране голой демократии

Ровно пять лет назад, как пишется в детских сочинениях, усталые, но довольные, под утро мы вернулись домой. Путин за один долгий день проехал экспресс-маршрутом Ганновер-Амстердам, и ничего хорошего со стороны европартнеров не увидел.

На выставке в Ганновере перед ним с Меркель выскочили, несмотря на суровую немецкую охрану, голые женщины из Femen, а в Амстердаме вокруг резиденции местного премьера, где шли переговоры, творился натуральный ад.

Представители секс-меньшинств со всей Голландии съехались в столицу - протестовать против ущемления в России их прав и принятия гомофобных законов. Других проблем в Голландии не было.

Десятки тысяч человек, весь город в шестицветной радуге, портреты Путина во всевозможной раскраске, банеры на домах, мостах и автобусах. В советское время первомайским кумачом города покрывали не так густо, как Амстердам антипутинской риторикой.

На пресс-конференции во дворе резиденции премьера Голландии было отлично слышно шум митинга за стеной. Местный журналист буквально потребовал от Путина прекратить угнетать беззащитные меньшинства.

Путин пытался объяснять, что ничего подобного в России нет, что совсем наоборот даже, что «они продвигаются по служебным лестницам, растут по службе, им вручаются, если они того заслуживают, государственные награды».

И он, и мы тогда не понимали, что невозможно опровергнуть обвинения в том, чего не совершал. А у них этот прием уже был, задолго до "бомбардировок Алеппо" и кота Скрипаля.

- Слава Богу, что гомосексуалисты здесь не разделись, - попытался Путин найти позитив и в таком дне.

Тогда еще не случилось абсолютно ничего из того, что все последние годы западный мир инкриминирует России. Даже Олимпиада в Сочи, которую начали поливать грязью чуть позже, виднелась еще далеко на горизонте.

А плакаты «Путин - тиран» и «Россия - недемократичное государство» уже были подняты.

Поэтому, когда вам говорят, что на Россию международное сообщество давит за дело - за химатаку в Восточной Гуте, за Скрипаля, за больницы и школы в Алеппо, за Донбасс, за боинг, за Крым и прочее, не верьте.

Так было всегда. Не политика - так геи, не геи - так экология, не экология - так жестокое обращение с животными, не животные - так еще что-нибудь. Надо будет - и за то, что солнце у нас раньше всходит, санкции наложат.

Не в поводе дело.