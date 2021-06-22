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Путин в статье назвал причину роста взаимного недоверия в Европе
22 июня 2021, 15:30 • 89 • Политика
Пережив ужасы Второй мировой войны, народы Европы преодолели отчуждение и восстановили доверие, однако в последние годы основной причиной стремительного роста взаимного недоверия на континенте стало расширение НАТО на восток. Об этом говорится в статье президента России Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое», опубликованной 22 июня, в 80-ю годовщину нападения Германии на СССР, в немецком издании Die Zeit.
НАТО представляет собой реликт холодной войны, именно для противостояния той эпохи альянс и был создан, напомнил президент России.
«О дававшихся тогда на словах обещаниях, о том, что «это не направлено против вас», что «границы блока к вам приближаться не будут», — поспешили быстро забыть. А прецедент был создан», — отметил Владимир Путин.
Как подчеркнул российский лидер, с 1999 года последовало пять «волн» расширения НАТО, в альянс вошли 14 новых стран, среди которых республики бывшего Советского Союза, что разрушило надежды на континент без разделительных линий.
Ранее в июне Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны, однако причина, по которой альянс до сих пор существует, не до конца ясна. По его словам, «всё решается консенсусом, но всё-таки есть одно мнение правильное, а все остальные не очень».
Как добавил президент России, США будут продвигать в отношениях с Россией то, что считают нужным и важным прежде всего для своих экономических, политических и военных интересов.
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