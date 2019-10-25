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Путин в шутку или всерьез решил поделиться зарплатой на саммите "Россия - Африка"
25 октября 2019, 01:54 • 45 • Политика
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступил сопредседателем первого саммита "Россия - Африка" в Сочи. Российский лидер поблагодарил его за помощь и поддержку во время рабочего завтрака с лидерами африканских стран. "Мне придется своей зарплатой поделиться", - то ли в шутку, то ли всерьез сказал он.
Владимир Путин отметил, что без поддержки египетских партнеров, возможно, и не было бы этого саммита, который проходит в Сочи 23 - 24 октября. Кроме того, добавил российский лидер, на протяжении всего четверга его египетский коллега находится с ним рядом, помогая вести саммит.
"Мне придется зарплатой своей поделиться, потому что (это) часть моих обязанностей, конечно", - пошутил Путин.
Скриншот: Twitter/@dimsmirnov175
Напомним, форум "Россия - Африка" стартовал в Сочи 23 октября. В рамках мероприятия представители Москвы намерены обсудить проекты по расширению сотрудничества со странами Черного континента. На саммит прибыли порядка 40 глав африканских государств.
Россия подписала со странами Африки на форуме в Сочи более 50 соглашений, общая сумма которых превышает 800 миллиардов рублей. Об этом сообщил советник президента России Антон Кобяков, говоря об итогах форума. При этом встречи продолжаются, подчеркнул Кобяков.
По его словам, всего в Сочи состоялось более 35 официальных мероприятий. При этом специальная система Росконгресса зарегистрировала более 1,5 тысячи встреч.
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