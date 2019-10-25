Путин в шутку или всерьез решил поделиться зарплатой на саммите "Россия - Африка"

Владимир Путин отметил, что без поддержки египетских партнеров, возможно, и не было бы этого саммита, который проходит в Сочи 23 - 24 октября. Кроме того, добавил российский лидер, на протяжении всего четверга его египетский коллега находится с ним рядом, помогая вести саммит.

"Мне придется зарплатой своей поделиться, потому что (это) часть моих обязанностей, конечно", - пошутил Путин.

Скриншот: Twitter/@dimsmirnov175

Напомним, форум "Россия - Африка" стартовал в Сочи 23 октября. В рамках мероприятия представители Москвы намерены обсудить проекты по расширению сотрудничества со странами Черного континента. На саммит прибыли порядка 40 глав африканских государств. Россия подписала со странами Африки на форуме в Сочи более 50 соглашений, общая сумма которых превышает 800 миллиардов рублей. Об этом сообщил советник президента России Антон Кобяков, говоря об итогах форума. При этом встречи продолжаются, подчеркнул Кобяков.