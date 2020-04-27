Путин в режиме самоизоляции работает, занимается спортом, но грядки не копает

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал «Аргументам и фактам» о том, как Владимир Путин живет и работает в режиме самоизоляции. «КП» приводит наиболее интересные фрагменты разговора.

ПРЕЗИДЕНТ РАБОТАЕТ В ФОРМАТЕ ВИДЕОСВЯЗИ

(О слухах про «бункер Путина в Сибири»)

- Слухов всегда огромное количество. И чаще всего они не имеют никакого отношения к реальности. Президент находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево — он там и живёт, и работает. Естественно, сегодняшняя ситуация требует очень активной — ежедневной и даже ежечасной — его вовлеченности в работу всей государственной машины. У Путина имеются все виды связи. Именно из Ново-Огарево он проводит все рабочие мероприятия, в основном в формате видеоконференций.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВСЕ СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ СДАЮТ ТЕСТЫ

- Все санитарные нормы, конечно, соблюдаются. Что касается очных контактов, президент их действительно минимизировал, хотя они и не исключены полностью. Вы знаете, что с некоторыми министрами, представителями банковских структур в последние недели он проводил и очные встречи. Дистанцию он соблюдать старается. Кроме того, к президенту, естественно, невозможно попасть без соответствующего тестирования. Те, кто попадает — люди в той или иной степени проверенные. Определенная часть сотрудников администрации президента тестируется несколько раз в неделю. Поскольку мы постоянно ходим на работу. Какая-то часть работает удалённо, кто-то приезжает на работу только в случае необходимости — когда требуется, например, подготовка дистанционных мероприятий.

Определенная часть сотрудников администрации президента тестируется несколько раз в неделю. Поскольку мы постоянно ходим на работу. Какая-то часть работает удалённо, кто-то приезжает на работу только в случае необходимости — когда требуется, например, подготовка дистанционных мероприятий.

Сейчас президент Путин и живёт и работает в Ново-Огарево.Фото: REUTERS

ПУТИН В КОММУНАРКЕ БЫЛ НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕН

- Конечно, мы все за него волновались во время посещения Коммунарки. Но он был в сопровождении очень опытных вирусологов. Даже несмотря на то, что главный врач Денис Проценко впоследствии всё-таки словил этот коронавирус (слава богу, он уже поправился и снова на ногах), в тот момент президент был надежно защищён от инфицирования.

ПЛАВАЕТ В БАССЕЙНЕ И ХОДИТ В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

- Честно говоря, я не знаю, как президент проводит время за пределами своей работы. Но повторюсь — карантин или нет, большую часть дня он проводит в рабочем режиме. И то, что вы видите по телевизору — это лишь малая часть его повестки. Рабочий день президента никак не нормирован — ни временем суток, ни днём недели.

Президент по-прежнему привержен спортивному образу жизни — занятия в бассейне, на тренажерах идут в обычном порядке. Я помню, когда в Ново-Огарево записывали его интервью с Оливером Стоуном, один из разговоров состоялся в мини-оранжерее. Но я не думаю, что у Путина есть время заниматься земляными работами. По крайней мере, мне о таком его хобби неизвестно. Я не думаю, что он смотрит белорусский футбол. Всё-таки он отдает приоритет собственным спортивным занятиям. Кроме того, вы знаете, что он любит читать — например, исторические книги.