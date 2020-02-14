Путин в разговоре с Зеленским прямо поставил вопрос о планах Киева выполнять "Минск-2"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским прямо поставил перед своим коллегой вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.

"Президентом России акцентирована важность полной и безусловной реализации минского комплекса мер и решений, принятых на саммитах в "нормандском формате", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года, - говорится в сообщении. - В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос - намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности".

В целом, во время беседы, состоявшейся по инициативе украинской стороны, руководители двух стран обсудили "различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта". "Затронуты вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию. Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц", - сообщили в Кремле.

Кроме того, по данным пресс-службы, в контексте предстоящего 75-летия Победы "с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны".

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