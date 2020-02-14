Путин в разговоре с Зеленским отметил недопустимость искажения истории

Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.

Об этом сообщили в Кремле.

«В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчёркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны», — отметили там.

Как подчёркивается, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что Путин и Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки». Как уточнялось, стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне трёхсторонней контактной группы в Минске.