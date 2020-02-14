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Путин в разговоре с Зеленским отметил недопустимость искажения истории
14 февраля 2020, 20:39 • 38 • Украина
Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.
РИА Новости
Об этом сообщили в Кремле.
«В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчёркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны», — отметили там.
Как подчёркивается, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
Ранее в офисе президента Украины заявили, что Путин и Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки». Как уточнялось, стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне трёхсторонней контактной группы в Минске.
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