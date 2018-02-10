Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Иностранец попытался тайком прорваться в зону отчуждения ЧАЭС
«Счастливый случай»: как спортивные состязания стали шансом на примирение КНДР и...
«Диктатура антироссийского мнения»: как Порошенко намерен бороться с «информацио...
Укpaина, детка. 21 век
Главная / Политика

Путин в разговоре с Нетаньяху высказался за избежание нового витка противостояния в Сирии

10 февраля 2018, 23:54  •  82 • Политика

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху действия израильских ВВС, нанесших ракетные удары по целям на территории Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в субботу.

"Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению пресс-службы Нетаньяху, премьер Израиля в ходе разговора с Путиным договорился о продолжении координации действий между военными двух стран. "Я говорил недавно с президентом России Владимиром Путиным. Мы договорились, что координация безопасности между нашими армиями будет продолжаться", - приводятся в сообщении слова Нетаньяху.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся на фоне резкого обострения обстановки на израильско-сирийской границе в субботу, когда над Израилем был сбит иранский беспилотник и потерпел крушение самолет F-16 израильских ВВС. "Я отметил в разговоре с ним [Путиным] наше [Израиля] право и обязанность защищаться от атак с сирийской территории", - сказал Нетаньяху.

Ранее субботу, как заявляют израильские военные, израильский вертолет сбил над Голанскими высотами иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по иранским объектам в Сирии и уничтожили иранский пункт контроля БПЛА. Вслед за этим по израильскому истребителю F-16 сирийскими ПВО были запущены несколько зенитных ракет, пилоты одного из самолетов покинули воздушное судно в соответствии с процедурой, один из них был ранен тяжело, второй получил легкие травмы. Затем израильские самолеты нанесли удары по 12 позициям в Сирии, включая восемь сирийских, среди которых три батареи ПВО, а также нанесли удары по четырем военным иранским целям, указали в пресс-службе армии еврейского государства.

Для того чтобы обезопасить военные силы двух государств от случайных столкновений при проведении операций на сирийской территории, осенью 2015 года Израиль и Россия наладили обмен информацией. Для этого при Генштабе Израиля был создан специальный координационный центр.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

82
Источник
Похожие новости
10 февраля 2018, 12:54
Трамп нарушил обещание и не обнародовал документ “по делу России”
10 февраля 2018, 12:54
Россия и ЕС будут спасать экологию на Балтике
10 февраля 2018, 07:39
Антонов встретился с российскими участниками Национального молитвенного завтрака США

10 февраля 2018, 17:24
МИД призывает стороны к сдержанности в связи с сообщениями об израильских ударах в Сирии
10 февраля 2018, 23:54
Путин в разговоре с Нетаньяху высказался за избежание нового витка противостояния в Сирии
11 февраля 2018, 03:09
Чемезов заявил, что Трамп ничего не делает для восстановления отношений между США и РФ
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
11 февраля 2018, 00:09
Премьер Израиля провел телефонные переговоры с Путиным
11 февраля 2018, 01:54
«Они устроят расправу над любым, кто объективно информирует о России»
11 февраля 2018, 01:54
Об упразднении унии в Белоруссии. Памяти митрополита Иосифа (Семашко)
11 февраля 2018, 01:54
Выглядят лучше всех: Западные журналисты ахнули при виде формы атлетов из России
11 февраля 2018, 01:54
Номинант "Оскара" Йоханн Йоханнссон найден мертвым в квартире в Берлине
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
07 февраля 2018, 19:54
Как британский полковник посоветовал Порошенко готовить нападение на Севастополь и Крымский мост
08 февраля 2018, 21:39
Движение по закону: сотрудникам ДПС запретили отстранять пьяных судей от вождения
06 февраля 2018, 21:09
Китай: У сбитого Су-25 было мало шансов уцелеть, зря послали его в разведку
04 февраля 2018, 15:24
Летчик сбитого в Сирии Су-25 погиб как герой, отстреливаясь от террористов
04 февраля 2018, 15:40
Чистая пoбeдa над Шapием
06 февраля 2018, 08:09
Западные пользователи соцсетей о погибшем пилоте Су-25: Мы невероятно восхищены русским мужеством
05 февраля 2018, 17:24
Он пошел по стопам отца: приморский летчик Роман Филипов, сбитый боевиками в Сирии, считался настоящим асом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.