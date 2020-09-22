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Путин в разговоре с Макроном назвал Навального симулянтом - СМИ

22 сентября 2020, 22:10  •  155 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Париж и Москва не нашли общего языка по ситуации с пациентом берлинской клиники "Шарите"
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал якобы отравленного ядом их группы "Новичок" Алексея Навального симулянтом и нарушителем законов РФ. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
Данная статья должна быть опубликована в завтрашнем номере под заголовком "Диалог глухих между Макроном и Путиным об Алексее Навальном".
По информации собеседников французского издания, лидер РФ якобы высказывался об активисте с презрением, называл его простым баламутом в интернете, который ранее уже симулировал разные болезни. Кроме того, Навальный совершал незаконные действия и использовал свою организацию ФБК (внесена в список иноагентов) для шантажа ряда депутатов и чиновников, сообщает "Эхо Москвы".
Отмечается, что Путин объяснил Макрону, почему по инциденту с оппозиционером до сих пор не заведено уголовное дело – французские и немецкие специалисты пока не предоставили своих данных российским коллегам.
Источники утверждают, что лидер РФ заявил, что необходимо рассмотреть и другие версии произошедшего с Навальным. В частности, он обратил внимание на тот факт, что в Латвии проживает один из создателей "Новичка". Кроме того, в Москве не исключают, что блогер мог сам отравиться ядом, пишет Le Monde. Макрон тут же отверг две последние версии, подчеркнули в издании.
Данный разговор двух глав государств – "настоящий диалог глухих" - состоялся еще 14 сентября. В настоящее время Париж вступает в новую фазу консультаций с Берлином.
"Несмотря на сложность установления цепочки ответственности, индивидуальные санкции рассматриваются в отношении России, если последняя не решит провести заслуживающее доверия расследование этого нарушения "красной линии", то есть использования химического оружия на континенте", – говорится в статье.
Ранее сегодня директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал главную цель Запада в деле раскручивания ситуации вокруг якобы отравления Навального. Этой мишенью является газопровод "Северный поток-2", который стоит костью в горле США и ряду их подпевал из Евросоюза, стремящихся остановить реализацию проекта.

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