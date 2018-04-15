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Путин в разговоре с Эрдоганом назвал действия США грубым нарушением Устава ООН

15 апреля 2018, 02:39  •  59 • Политика

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что действия США и их союзников в Сирии грубо нарушают Устав ООН и принципы международного права. Как сообщает в субботу пресс-служба Кремля, лидеры двух стран считают необходимым активизировать двустороннее взаимодействие по продвижению процесса политического урегулирования в Сирии.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждалась обострившаяся ситуация вокруг Сирии в результате ракетных ударов США и их союзников по территории этой страны. Президент России подчеркнул, что действия группы западных стран грубо нарушают Устав ООН и основополагающие нормы и принципы международного права", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, российская и турецкая стороны исходят из того, что "в свете произошедшего необходимо активизировать двустороннее взаимодействие, направленное на реальное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии".

Ранее в субботу Эрдоган заявил, что Турция считает правильным и оправданным удар стран Запада по Сирии. Также турецкий лидер заявил о необходимости как можно скорее вернуть отношения между Россией и США "в мирное направление".

Удар по Сирии

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.

Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе "Белые каски"; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Уже в субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.

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