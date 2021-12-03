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Путин в разговоре с Эрдоганом напомнил о "Байрактарах"

03 декабря 2021, 21:00  •  184 • Политика
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом напомнил о "Байрактарах". Главы государств обсудили ситуацию в Донбассе.
Как сообщила пресс-служба Кремля, инициатором разговора был президент Турции. Когда зашёл разговор о внутриукраинском кризисе, собеседники отметили, насколько важно полностью и неукоснительно соблюдать Минские соглашения, а также другие договорённости, которые были достигнуты на встречах "нормандской четвёрки".
Владимир Путин акцентировал внимание турецкого президента на деструктивной линии, которой придерживается Киев. Она направлена на срыв минского комплекса мер.
"Об этом свидетельствует провокационная активность вооружённых сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов "Байрактар", - сказано в сообщении на сайте Кремля.
В разговоре была подчёркнута необходимость отказа Киева от воздействия на республики Донбасса силовыми методами.

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