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Путин в прямом эфире рассказал, чем его удивила Меркель
05 июня 2021, 14:35 • 168 • Политика
Президент России Владимир Путин признался, что будет скучать по канцлеру Германии Ангеле Меркель, когда она уйдёт со своей должности, а также рассказал, чем политик его удивила. "Мы это и на себе чувствуем", - отметил Путин.
Исполнительный редактор по международной политике агентства Bloomberg Розалинд Мэтисон во время общения с президентом России в рамках ПМЭФ-2021 задала Владимиру Путину личный вопрос о его взаимоотношениях с канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, напрямую спросила президента, будет ли он по ней скучать, когда канцлер покинет свой пост.
"Обязательно", - коротко ответил глава государства.
На уточняющий вопрос о том, чего именно ему будет не хватать в человеке, который будет вместо Меркель, Путин рассказал, какие в целом взаимоотношения сложились у них с немецким политиком и чем та его удивила.
Президент сразу подчеркнул, что не знает, кто придёт на место Меркель, отметив что с Ангелой у них, "действительно, сложились деловые отношения".
"И я её очень высоко ценю", - добавил Путин, обратив внимание на то, что Меркель - "очень опытный политик, человек прямой, но надёжный".
В том числе отметил президент и то, чем канцлер его удивила.
"Если мы о чём-то договаривались, то я вижу, и для меня это, честно говоря, удивительно, но тем не менее это так, она - человек последовательный, умеющий отстаивать свою позицию", - пояснил президент России, добавив, что это "и на себе чувствуем".
"Что-то может нравиться, что-то не нравиться, но она надёжный, стабильный партнёр", - подчеркнул глава государства.
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