Путин в прямом эфире рассказал, чем его удивила Меркель

Президент России Владимир Путин признался, что будет скучать по канцлеру Германии Ангеле Меркель, когда она уйдёт со своей должности, а также рассказал, чем политик его удивила. "Мы это и на себе чувствуем", - отметил Путин.

Исполнительный редактор по международной политике агентства Bloomberg Розалинд Мэтисон во время общения с президентом России в рамках ПМЭФ-2021 задала Владимиру Путину личный вопрос о его взаимоотношениях с канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, напрямую спросила президента, будет ли он по ней скучать, когда канцлер покинет свой пост.

"Обязательно", - коротко ответил глава государства.

На уточняющий вопрос о том, чего именно ему будет не хватать в человеке, который будет вместо Меркель, Путин рассказал, какие в целом взаимоотношения сложились у них с немецким политиком и чем та его удивила.

Президент сразу подчеркнул, что не знает, кто придёт на место Меркель, отметив что с Ангелой у них, "действительно, сложились деловые отношения".

"И я её очень высоко ценю", - добавил Путин, обратив внимание на то, что Меркель - "очень опытный политик, человек прямой, но надёжный".

В том числе отметил президент и то, чем канцлер его удивила.

"Если мы о чём-то договаривались, то я вижу, и для меня это, честно говоря, удивительно, но тем не менее это так, она - человек последовательный, умеющий отстаивать свою позицию", - пояснил президент России, добавив, что это "и на себе чувствуем".

"Что-то может нравиться, что-то не нравиться, но она надёжный, стабильный партнёр", - подчеркнул глава государства.