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Путин в мире животных: 25 фото президента
19 января 2019, 14:39 • 157 • В России
Любовь президента России ко всему живому, пушистому, пернатому и хвостатому общеизвестна. Если иностранный лидер хочет сделать Путину гарантированно приятный подарок, он дарит ему щенка.
Хотя общение с животными у главы государства идет гораздо дальше, чем просто погладить попавшегося котенка - Путин лично участвовал чуть ли не в десятке серьезных экологических программ.
Некоторые моменты общения Путина с животным миром России в нашей подборке.
Владимир Путин косплеит Никиту Хрущева, посещая свиноферму в Саратовской областиФото: РИА "Новости"
Щенки знаменитого лабрадора Кони были прекрасным подарком - они достались пенсионеру из Ростовской области Алексею Белевцу и шестилетней девочке Кате из СмоленскаФото: РИА Новости
Президент показал журналистам тигренка, которого ему подарили на день рожденияФото: РИА Новости
Владимир Путин на выставке "Золотая осень" на ВВЦ разбирается, что было раньше - курица, яйцо или цыпленокФото: РИА "Новости"
Белухи на острове Чкалова в Охотском море - одна из самых больших страстей ПутинаФото: РИА "Новости"
Путин в "Лосином острове" и лосятаФото: РИА "Новости"
Пей, лосенок!Фото: РИА "Новости"
Президент в экспедиции в "Убсунурскую котловину" - в места обитания снежного барсаФото: РИА "Новости"
Путин лично контролировал строительство Приморского океанариума, даже когда для этого приходилось общаться с моржамиФото: РИА "Новости"
"Симпатяга" - сказал Путин, познакомившись с щенком шарпланинской овчарки, подаренным президентом Сербии Александром ВучичемФото: РИА "Новости"
Раз, два, три, четыре, пять - вывел Кони погулять. Фото ТАСС/ Владимир Родионов
Вышел в поле Путин с конем. Фото ТАСС/ Сергей Жуков
Утенок на Кубани жалуется Путину на трудности утиной жизни.Фото: ТАСС
Вопрос "А сколько корова дает молока?" был не главным во время посещения фермы в Ставрополье. Фото ТАСС/ Григорий Сысоев
Знаменитый полет Путина со стерхами - один из самых необычных экспериментов президента. Фото ТАСС/ Алексей Дружинин
В приморском океанариуме президента познакомили не только с белухами. Фото ТАСС/ Михаил Климентеьв
Даже осьминог хочет пожать руку Путину. Фото ТАСС/ Михаил Климентеьв
"Путин, Путин в Тыве" - передавали олени новость друг другу и шли пообщаться с президентом. Фото ТАСС/ Алексей Никольский
Котенок леопарда Гром так переживал, что покусал журналистов, но на руках у президента успокоился. Фото ТАСС/ Алексей Никольский
"Ну кто тебя обижает?" - Путин нашел общий язык с сочинским леопардом. Фото ТАСС/ Алексей Никольский
"Путин погладил киску" - тот самый котенок погорельцев Хакасии, вошедший в историю. Фото ТАСС/ Григорий Сысоев
О том, что Путин любит собак, стало известно в первые же дни его президентстваФото: ТАСС
Малыш Верный от президента Туркмении.Фото: ТАСС
Приехал на свадьбу главы МИД Австрии - познакомился с ее питомцами. Фото Приехал на свадьбу главы МИД Австрии - познакомился с ее питомцами
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