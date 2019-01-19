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Путин в мире животных: 25 фото президента

19 января 2019, 14:39  •  157 • В России

Любовь президента России ко всему живому, пушистому, пернатому и хвостатому общеизвестна. Если иностранный лидер хочет сделать Путину гарантированно приятный подарок, он дарит ему щенка.

Хотя общение с животными у главы государства идет гораздо дальше, чем просто погладить попавшегося котенка - Путин лично участвовал чуть ли не в десятке серьезных экологических программ.

Некоторые моменты общения Путина с животным миром России в нашей подборке.

Владимир Путин косплеит Никиту Хрущева, посещая свиноферму в Саратовской областиФото: РИА "Новости"

Щенки знаменитого лабрадора Кони были прекрасным подарком - они достались пенсионеру из Ростовской области Алексею Белевцу и шестилетней девочке Кате из СмоленскаФото: РИА Новости

Лукашенко ответил на упреки в заправке украинских танков

Президент показал журналистам тигренка, которого ему подарили на день рожденияФото: РИА Новости

Владимир Путин на выставке "Золотая осень" на ВВЦ разбирается, что было раньше - курица, яйцо или цыпленокФото: РИА "Новости"

Щенок Путина - потомок чемпионов

Белухи на острове Чкалова в Охотском море - одна из самых больших страстей ПутинаФото: РИА "Новости"

Путин в "Лосином острове" и лосятаФото: РИА "Новости"

«Самый сложный участок»: строители соединили два коридора железнодорожного тоннеля к Крымскому мосту

Пей, лосенок!Фото: РИА "Новости"

В коррупции на Украине виноваты «москали» и Тимошенко

Президент в экспедиции в "Убсунурскую котловину" - в места обитания снежного барсаФото: РИА "Новости"

Путин лично контролировал строительство Приморского океанариума, даже когда для этого приходилось общаться с моржамиФото: РИА "Новости"

«Двух лётчиков спасли»: что известно об аварии Су-34 на Дальнем Востоке

"Симпатяга" - сказал Путин, познакомившись с щенком шарпланинской овчарки, подаренным президентом Сербии Александром ВучичемФото: РИА "Новости"

Лавров ответил на предложение Меркель отправить немецких и французских специалистов в Керченский пролив

Раз, два, три, четыре, пять - вывел Кони погулять. Фото ТАСС/ Владимир Родионов

Вышел в поле Путин с конем. Фото ТАСС/ Сергей Жуков

Три версии столкновения истребителей Су-34 над Японским морем

Утенок на Кубани жалуется Путину на трудности утиной жизни.Фото: ТАСС

Вопрос "А сколько корова дает молока?" был не главным во время посещения фермы в Ставрополье. Фото ТАСС/ Григорий Сысоев

Явка провалена, или подлинная история Елены Бойко

Знаменитый полет Путина со стерхами - один из самых необычных экспериментов президента. Фото ТАСС/ Алексей Дружинин

«Не согласны ни c приговором, ни с квалификацией»: в Подмосковье известного онколога признали виновным во взяточничестве

В приморском океанариуме президента познакомили не только с белухами. Фото ТАСС/ Михаил Климентеьв

Даже осьминог хочет пожать руку Путину. Фото ТАСС/ Михаил Климентеьв

«Это комично»: В Крыму прокомментировали переговоры Варфоломея и Порошенко о передаче монастырей полуострова

"Путин, Путин в Тыве" - передавали олени новость друг другу и шли пообщаться с президентом. Фото ТАСС/ Алексей Никольский

Котенок леопарда Гром так переживал, что покусал журналистов, но на руках у президента успокоился. Фото ТАСС/ Алексей Никольский

У кандидата в президенты Украины Зеленского нашли бизнес в России

"Ну кто тебя обижает?" - Путин нашел общий язык с сочинским леопардом. Фото ТАСС/ Алексей Никольский

"Путин погладил киску" - тот самый котенок погорельцев Хакасии, вошедший в историю. Фото ТАСС/ Григорий Сысоев

О том, что Путин любит собак, стало известно в первые же дни его президентстваФото: ТАСС

Малыш Верный от президента Туркмении.Фото: ТАСС

Приехал на свадьбу главы МИД Австрии - познакомился с ее питомцами. Фото Приехал на свадьбу главы МИД Австрии - познакомился с ее питомцами

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