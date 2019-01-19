Путин в мире животных: 25 фото президента

Любовь президента России ко всему живому, пушистому, пернатому и хвостатому общеизвестна. Если иностранный лидер хочет сделать Путину гарантированно приятный подарок, он дарит ему щенка.

Хотя общение с животными у главы государства идет гораздо дальше, чем просто погладить попавшегося котенка - Путин лично участвовал чуть ли не в десятке серьезных экологических программ.

Некоторые моменты общения Путина с животным миром России в нашей подборке.

Владимир Путин косплеит Никиту Хрущева, посещая свиноферму в Саратовской областиФото: РИА "Новости"

Щенки знаменитого лабрадора Кони были прекрасным подарком - они достались пенсионеру из Ростовской области Алексею Белевцу и шестилетней девочке Кате из СмоленскаФото: РИА Новости

Лукашенко ответил на упреки в заправке украинских танков Президент показал журналистам тигренка, которого ему подарили на день рожденияФото: РИА Новости

Владимир Путин на выставке "Золотая осень" на ВВЦ разбирается, что было раньше - курица, яйцо или цыпленокФото: РИА "Новости"

Щенок Путина - потомок чемпионов Белухи на острове Чкалова в Охотском море - одна из самых больших страстей ПутинаФото: РИА "Новости"

Путин в "Лосином острове" и лосятаФото: РИА "Новости"

Пей, лосенок!Фото: РИА "Новости"

Путин лично контролировал строительство Приморского океанариума, даже когда для этого приходилось общаться с моржамиФото: РИА "Новости"

Вышел в поле Путин с конем. Фото ТАСС/ Сергей Жуков

Вопрос "А сколько корова дает молока?" был не главным во время посещения фермы в Ставрополье. Фото ТАСС/ Григорий Сысоев

Явка провалена, или подлинная история Елены Бойко Знаменитый полет Путина со стерхами - один из самых необычных экспериментов президента. Фото ТАСС/ Алексей Дружинин

Даже осьминог хочет пожать руку Путину. Фото ТАСС/ Михаил Климентеьв

Котенок леопарда Гром так переживал, что покусал журналистов, но на руках у президента успокоился. Фото ТАСС/ Алексей Никольский

У кандидата в президенты Украины Зеленского нашли бизнес в России "Ну кто тебя обижает?" - Путин нашел общий язык с сочинским леопардом. Фото ТАСС/ Алексей Никольский

"Путин погладил киску" - тот самый котенок погорельцев Хакасии, вошедший в историю. Фото ТАСС/ Григорий Сысоев

О том, что Путин любит собак, стало известно в первые же дни его президентстваФото: ТАСС

Малыш Верный от президента Туркмении.Фото: ТАСС