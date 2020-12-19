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Путин в куртке. За спиной не Кремль: Как может выглядеть новогоднее обращение президента - 2020

19 декабря 2020, 22:25  •  66 • Политика
Журналисты кремлёвского пула погадали над тем, почему президент России Владимир Путин снят в куртке на фоне карты России. Один из них предположил, что "новогоднее обращение президента-2020 может выглядеть и так".
Журналист кремлёвского пула Павел Зарубин у себя в Instagram показал некоторые кадры из программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1". На видео снят президент России Владимир Путин в зимней куртке, за столом и на фоне карты России.
"Почему Путин здесь в куртке?" - задаёт вопрос Зарубин.
Его коллега Дмитрий Смирнов, ведущий Telegram-канала "Пул N3", дал свой вариант ответа, предположив, что именно так может выглядеть новогоднее обращение главы государства в этом году. Если так, то на этот раз Путин изменит традиции и запишет своё поздравление, обращённое к нации, не на фоне Кремля, а на фоне карты всей России.
"Новогоднее обращение президента - 2020 может выглядеть и так", - написал он в мессенджере.
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