Путин в куртке. За спиной не Кремль: Как может выглядеть новогоднее обращение президента - 2020

Журналист кремлёвского пула Павел Зарубин у себя в Instagram показал некоторые кадры из программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1". На видео снят президент России Владимир Путин в зимней куртке, за столом и на фоне карты России.

"Почему Путин здесь в куртке?" - задаёт вопрос Зарубин.

Его коллега Дмитрий Смирнов, ведущий Telegram-канала "Пул N3", дал свой вариант ответа, предположив, что именно так может выглядеть новогоднее обращение главы государства в этом году. Если так, то на этот раз Путин изменит традиции и запишет своё поздравление, обращённое к нации, не на фоне Кремля, а на фоне карты всей России.

"Новогоднее обращение президента - 2020 может выглядеть и так", - написал он в мессенджере.