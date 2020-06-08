Путин в курсе ситуации с "Бесогон ТВ": Песков раскрыл детали

На вопрос журналистов о том, знает ли президент о прекращении выхода на телевидении программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", Песков ответил утвердительно.

"Я знаю, что президент знаком с этой ситуацией. Он знаком и с аргументацией самого Никиты Михалкова, и также с аргументацией канала", - сказал Песков, отметив, что не знает, было ли у Путина с Михалковым за последнее время, после выхода нашумевших выпусков, общение.

На вопрос о реакции президента на сами выпуски Песков не ответил.

"Я не могу сказать - мне неизвестно просто об этом", - объяснил он.

Ранее экономический обозреватель Юрий Пронько проанализировал новый "Бесогон" режиссёра Никиты Михалкова. По мнению эксперта, Михалков прав, и над Россией готовятся поставить новый эксперимент.

"Оптимизация здравоохранения, образования, превращение человека в "человеческий капитал", тотальный "цифровой лагерь", где монстр во главе с Грефом и Ко рулит, и т. д. - это звенья одной цепи", - уверен Пронько.