Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гиперзвуковой выстрел: с какой целью в России создаётся новая сверхдальнобойная ...
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празд...
Главная / Политика

Путин в курсе ситуации с "Бесогон ТВ": Песков раскрыл детали

08 июня 2020, 17:00  •  210 • Политика
Президент России Владимир Путин в курсе ситуации с программой "Бесогон ТВ", которая перестала выходить на телеканале "Россия 24". Пресс-секретарь Дмитрий Песков раскрыл журналистам детали.
На вопрос журналистов о том, знает ли президент о прекращении выхода на телевидении программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", Песков ответил утвердительно.
"Я знаю, что президент знаком с этой ситуацией. Он знаком и с аргументацией самого Никиты Михалкова, и также с аргументацией канала", - сказал Песков, отметив, что не знает, было ли у Путина с Михалковым за последнее время, после выхода нашумевших выпусков, общение.
На вопрос о реакции президента на сами выпуски Песков не ответил.
"Я не могу сказать - мне неизвестно просто об этом", - объяснил он.
Ранее экономический обозреватель Юрий Пронько проанализировал новый "Бесогон" режиссёра Никиты Михалкова. По мнению эксперта, Михалков прав, и над Россией готовятся поставить новый эксперимент.
"Оптимизация здравоохранения, образования, превращение человека в "человеческий капитал", тотальный "цифровой лагерь", где монстр во главе с Грефом и Ко рулит, и т. д. - это звенья одной цепи", - уверен Пронько.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



210
Источник
Похожие новости
08 июня 2020, 03:00
"Сакральная жертва" по вызову: На кого работает Платошкин?
08 июня 2020, 00:00
"Будет такой скандал! Ни одна спецслужба не отмоется": Мирзаян о чипах и вакцинах
08 июня 2020, 15:00
ВСУ понесли потери в Донбассе: С боевиками "расправились" окопные заряды
08 июня 2020, 00:00
"Бойтесь данайцев": США предложили помочь с утечкой в Норильске. Народ верить отказался
08 июня 2020, 09:00
Великобритания решила "похоронить" "Северный поток - 2"
08 июня 2020, 11:00
Обидчикам Михалкова пришлось извиняться и врать после выхода в эфир "Бесогона"
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июня 2020, 07:00
"Не беси…": Чёрный по-русски объяснил бунт в США. Видео расходится огромным...
08 июня 2020, 07:55
Оружие для «Ратника»: как АК-12 приходит на смену своему предшественнику в российской...
08 июня 2020, 13:00
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды атак...
08 июня 2020, 03:00
"Сакральная жертва" по вызову: На кого работает Платошкин?
08 июня 2020, 00:00
"Будет такой скандал! Ни одна спецслужба не отмоется": Мирзаян о чипах и ва...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июня 2020, 09:55
Курортники в Хургаде закатили голодные бунты. В отелях все в шоке
05 июня 2020, 23:55
Не страна - цирк: Прожорливые украинские мыши вывели французов из себя
06 июня 2020, 01:55
Россия предупредила - Праге аукнется "рициновый скандал"
02 июня 2020, 10:55
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
02 июня 2020, 00:55
Секретные военные карты русских оказались на вооружении у Госдепа: "Очень кстати"
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
02 июня 2020, 18:28
"Ужаснейший раскол": Яков Кедми честно о последствиях напряженной ситуации в США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.