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Путин в курсе ситуации с "Бесогон ТВ": Песков раскрыл детали
08 июня 2020, 17:00 • 210 • Политика
Президент России Владимир Путин в курсе ситуации с программой "Бесогон ТВ", которая перестала выходить на телеканале "Россия 24". Пресс-секретарь Дмитрий Песков раскрыл журналистам детали.
На вопрос журналистов о том, знает ли президент о прекращении выхода на телевидении программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", Песков ответил утвердительно.
"Я знаю, что президент знаком с этой ситуацией. Он знаком и с аргументацией самого Никиты Михалкова, и также с аргументацией канала", - сказал Песков, отметив, что не знает, было ли у Путина с Михалковым за последнее время, после выхода нашумевших выпусков, общение.
На вопрос о реакции президента на сами выпуски Песков не ответил.
"Я не могу сказать - мне неизвестно просто об этом", - объяснил он.
Ранее экономический обозреватель Юрий Пронько проанализировал новый "Бесогон" режиссёра Никиты Михалкова. По мнению эксперта, Михалков прав, и над Россией готовятся поставить новый эксперимент.
"Оптимизация здравоохранения, образования, превращение человека в "человеческий капитал", тотальный "цифровой лагерь", где монстр во главе с Грефом и Ко рулит, и т. д. - это звенья одной цепи", - уверен Пронько.
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