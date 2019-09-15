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Путин в курсе "саудовских турбуленций": Эр-Рияд не обращался за помощью к Москве

15 сентября 2019, 22:39  •  105 • В мире
В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ в курсе атаки на НПЗ в Саудовской Аравии. "Конечно, любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей", - констатировал представитель Кремля.
В Кремле назвали тревожной ситуацию на нефтяном рынке после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии. Подобные происшествия не способствуют стабильности рынка энергоносителей, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что глава государства, безусловно, в курсе случившихся событий. Напомним, что в ночь на субботу, предположительно после атаки дронами йеменских повстанцев на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, вспыхнул пожар.
По словам Пескова, "любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей". Он подчеркнул, что ЧП является тревожным событием для данной отрасли.
При этом, указал он, Эр-Рияд не обращался за помощью к российской стороне. Песков заметил, что у саудитов, по всей видимости, есть возможности, чтобы справиться с ситуацией.
"Неизвестно, нужна ли им помощь. Вряд ли. Они сами обладают всеми необходимыми возможностями", - приводят его слова "Ведомости".

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