Президент России Владимир Путин в Кремле награждает лауреатов госпремий и Героев труда, церемония проходит в субботу, 12 июня, в очном формате в Кремле.

Премии удостоены директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов, начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.

Государственная премия РФ за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год присуждена митрополиту Илариону, оперной певице Хибле Герзмаве, а также скульптору Александру Рукавишникову.

Президент фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова отмечена наградой за выдающиеся достижения в области благотворительности. Кроме того, за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности госпремию присудили члену Общественной палаты РФ Елене Тополевой-Солдуновой.

Государственная премия является высшим признанием заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством, которая в 1992 году унаследовала свое название от Госпремии РСФСР. Лауреаты получают денежное вознаграждение, диплом, почетный знак и фрачный знак.

Имена лауреатов были объявлены 9 июня, награду, в частности, получат разработчики вакцины «Спутник V», которая стала первым в мире препаратом от COVID-19.