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Путин в Кремле награждает лауреатов госпремий и Героев труда

12 июня 2021, 14:20  •  98 • Политика
Президент России Владимир Путин в Кремле награждает лауреатов госпремий и Героев труда, церемония проходит в субботу, 12 июня, в очном формате в Кремле.
Премии удостоены директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов, начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
Государственная премия РФ за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год присуждена митрополиту Илариону, оперной певице Хибле Герзмаве, а также скульптору Александру Рукавишникову.
Президент фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова отмечена наградой за выдающиеся достижения в области благотворительности. Кроме того, за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности госпремию присудили члену Общественной палаты РФ Елене Тополевой-Солдуновой.
Государственная премия является высшим признанием заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством, которая в 1992 году унаследовала свое название от Госпремии РСФСР. Лауреаты получают денежное вознаграждение, диплом, почетный знак и фрачный знак.
Имена лауреатов были объявлены 9 июня, награду, в частности, получат разработчики вакцины «Спутник V», которая стала первым в мире препаратом от COVID-19.
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