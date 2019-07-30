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Путин в конвенции показал, как будем делить Каспийское море

30 июля 2019, 22:54  •  54 • Политика
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о статусе Каспийского моря, таким образом показав, как будем делить воды с партнерами.
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной Думы России Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Информация доступна в электронной базе данных палаты парламента. Как отмечено в сообщении, конвенция закрепляет режим судоходства, а также порядок использования акватории Каспийского моря - коллективный порядок. Кроме того, норма фиксирует механизмы, устанавливающие границы территориальных вод и рыболовных зон, а также разграничения дна и недр Каспийского моря.
Отдельный пункт конвенции - это вопрос прокладки проводов по дну Каспийского моря и вопросы, касающиеся этой части сотрудничества между странами.
В ней также отмечается, что к основным принципам деятельности сторон конвенции относится, в частности, неприсутствие на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав. Уточнение пределов распространения суверенитета, суверенных прав и юрисдикции прибрежных государств на Каспии будет способствовать укреплению стабильности и предсказуемости в отношениях России с партнерами по региону, созданию благоприятных условий для расширения сотрудничества в сферах безопасности, транспорта и судоходства, рыболовстве, разведке и добыче природных ресурсов, подчеркивается в документе.

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