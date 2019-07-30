Путин в конвенции показал, как будем делить Каспийское море

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной Думы России Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Информация доступна в электронной базе данных палаты парламента. Как отмечено в сообщении, конвенция закрепляет режим судоходства, а также порядок использования акватории Каспийского моря - коллективный порядок. Кроме того, норма фиксирует механизмы, устанавливающие границы территориальных вод и рыболовных зон, а также разграничения дна и недр Каспийского моря.

Отдельный пункт конвенции - это вопрос прокладки проводов по дну Каспийского моря и вопросы, касающиеся этой части сотрудничества между странами.