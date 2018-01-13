Путин в «Комсомолке» - как это было на самом деле

В четверг президент России Владимир Путин приехал в редакцию «Комсомольской правды», чтобы провести встречу с главными редакторами российских СМИ. Что он заявил и на какие вопросы ответил - вы уже читали в нашей газете и смотрели по телевизору. А вот о том, как этот визит выглядел изнутри, взялся рассказать спецкор «КП» Дмитрий Смирнов, работающий в президентском пуле и знающий ситуацию сразу с обеих сторон.

Собака и «гав-селфи»

Если вам будут рассказывать «да, мы сами не знали, что Путин приедет, а он такой - ррраз и пришел, точно такой же как по телевизору», не верьте. Визит президента России в 99 случаях из 100 - дело серьезное, хлопотное и хорошо подготовленное. Очень редко бывает, чтобы глава государства куда-то заезжал экспромтом, и на это нужны очень веские обстоятельства. Так, например, в апреле прошлого года Путин ночью поехал к метро «Технологический институт», где возложил цветы к стихийно возникшему уличному мемориалу жертвам теракта в питерском метро. Вот это - да, было незапланированно.

Но обычно к визитам президента готовятся заранее и тщательно. Правда, в случае с его приездом в «Комсомолку» все произошло существенно быстрее стандартной процедуры. Новогодние каникулы, предшествовавшие этому событию, заставили скорректировать сроки и темпы подготовки.

Журналисты в самой «Комсомолке» о визите Путина узнали за день до самого мероприятия - по внутриредакционной почте было разослано письмо с предупреждением о мерах, которые будут приняты в день приезда «важного гостя». А уже на следующий день в редакции начали работать специально обученные люди. Так по коридорам и кабинетам пошла гулять милая собака с кинологом, проверявшая наличие в округе взрывчатых веществ. Коллеги дружно фотографировались с собакой, выкладывая «гав-селфи» в соцсети. Вообще, тот факт, что Путин приезжает не на завод или воинскую часть, а в редакцию, где всех хлебом не корми, а дай что-нибудь куда-нибудь запостить, тоже наложило свой отпечаток. Все происходившее снималось и выставлялось в твиттеры-инстаграмы-фейсбуки без всякого, надо заметить, противодействия со стороны обеспечивавших визит сотрудников.

Специально обученный пёс один за другим обследовал кабинеты редакции "Комсомолки".Фото: Александр КОЦ

Топорик, бита и провода

Следом за собакой по редакции пошли сотрудники службы безопасности. У этих людей сложная и ответственная работа, поэтому к их требованиям относились с пониманием. На время визита в отделе фотоиллюстраций, например, был изъят кухонный топорик, использовавшийся для постановочных фото и благополучно там забытый, а в отделе спорта - бейсбольная бита.

Затем пришли связисты, которые протянули кучу кабелей спецсвязи. Под временное рабочее место президента был переоборудован кабинет главного редактора «Комсомолки» Владимира Сунгоркина. Там установили телефоны спецкоммутатора, превратив его в настоящий мини-штаб.

- Я вообще свой кабинет не узнал, - поделился впечатлениями главный редактор. - Из него вынесли все, что можно было заподозрить в прослушке, включая старинный ламповый приемник. Вынесли всю электронику, кучу всякой рухляди, которая в кабинете любого начальника годами скапливается. Книги всякие, журналы, бог его знает что еще... Я впервые увидел свой стол совершенно пустым!

У нас зазвонил телефон. Кто говорит? Эрдоган!

Наша газета вошла в историю как единственное издание в нынешнее время, в чьих стенах творилась большая международная политика.

График Путина в этот день, как это часто бывает, сдвинулся, и к моменту его приезда в «КП» пришло время запланированного телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Поэтому, приехав в редакцию, президент сразу отправился в кабинет, где полчаса общался с турецким коллегой. Причем, это Эрдоган позвонил, знал бы он - куда звонит!

Путин попросил полпредов использовать критический реализм Владимир Путин прямо в редакции "Комсомолки" провел получасовой телефонный разговор с президентом Турции.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самый распространенный вопрос о телефонных разговорах с иностранцами - на каком языке Путин с ними общается? Все происходит точно так же, как во время пресс-конференций на международных встречах. Синхронные переводчики из МИДа, через которых идет разговор, переводят слова президентов, только здесь это делается не для десятков журналистов и членов делегаций, а всего для двух человек, которые держат телефонные трубки.

В общем, можно будет на здании редакции повесить памятную доску: «Здесь 11 января 2018 года президент В.Путин провел переговоры с турецким лидером Эрдоганом».

Президент удивился: «Комсомолка» печатается по всему миру!

Непосредственно в день визита попасть в редакцию можно было только через один вход, хотя обычно их несколько. Там была установлена рамка безопасности, а работники «КП» проходили по составленным заранее спискам, предъявляя паспорта.

- Это везде так делается? - спрашивали меня удивленные коллеги, как человека, работающего в Кремлевском пуле.

- Это еще очень гуманный режим, - с серьезным видом отвечал я.

Сотрудники ФСО (Федеральной Службы охраны) с полным пониманием отнеслись к тому, что редакция продолжает работать круглосуточно - выпускается газета, живет своей жизнью сайт, вещает радио «Комсомольская правда». И если, как правило, любое передвижение вблизи президента не приветствуется, в нашем случае журналисты «Комсомолки» свободно ходили по зданию с минимальными ограничениями.

Для президента была подготовлена мини-выставка - с самыми интересными обложками «КП» последних лет, которую он посмотрел, уже закончив разговор с Эрдоганом.

Главе государства показали самые яркие обложки "Комсомолки" последних лет. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Его впечатлило, что «Комсомолка» до сих пор выходит на Украине, причем в нескольких городах, - рассказал главред «КП» Владимир Сунгоркин, демонстрировавший президенту эту экспозицию. - Причем мы там выходим и в Киеве, и во Львове и в отделившемся Донецке. Впечатлило, что мы выходим и в Грузии. И не прекращали печататься в Тбилиси даже во время войны 08.08.08. Я рассказал, что в тот период мы давали в газете и позицию президента Грузии, и позицию российской стороны. Это была уникальная ситуация, когда идет война, а газета прямо в прифронтовой зоне дает слово обеим воюющим сторонам. Я ему сказал, что это лучше, чем закрываться, что нужно разговаривать и с украинцами, и с грузинами даже в самых сложных ситуациях.

Главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин и глава государства Владимир Путин на встрече президента с руководителями крупнейших российских печатных СМИ.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Удивило Путина, что «КП» выходит во всем мире вплоть до Австралии. Показали ему и историческую обложку первого российского выпуска «КП» в Крыму.

- Я президенту рассказал, как прилетел в Крым еще до референдума, как вел там переговоры с Киевом, что сразу после голосования будет первый российский выпуск в Крыму, интересная была история, - рассказал главный редактор «Комсомолки». - Тогда все было очень нервно, но уже к вечеру стало понятно, что Крым проголосовал за выход, и мы в Симферополе в этот же вечер российский номер выпустили!

"Комсомольская правда" выходит в многочисленных региональных версиях не только в России, но и по всему миру - от близкой Украины до далёкой Австралии. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Владимирович шагал по коридору в прямом эфире

По нашему замыслу президент должен был зайти в эфирную студию радио «Комсомольская правда» и, может быть, даже немного поговорить с радиослушателями. Специально для него из музея редакции в студию принесли несколько экспонатов, чтобы похвастаться перед гостем. Сам музей находится в Голубом зале, но там в день визита должна была проходить встреча с главными редакторами российских СМИ, поэтому демонстрировать артефакты президенту на месте постоянной экспозиции было несподручно.

Президенту показали самые интересные экспонаты из редакционного музея "Комсомольской правды".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В честь визита организовали специальный эфир. Мы его бодро начали, но только про фактор Эрдогана ничего не знали. Поэтому когда нам сообщили, что Путин уже в здании, мы энергично закричали в микрофоны «Вот-вот, сейчас-сейчас», но время шло, а президента - все нет. На втором часу ожидания стоявшие за нашими спинами коллеги из президентского пула, приехавшие к нам редакцию по случаю визита, уже откровенно посмеивались.

Особенно неудобно было перед радиослушателями, сообщавшими со всей страны, что не уходят от радиоприемников, чтобы не пропустить Путина. Один человек из Сибири написал, что сидит в машине перед домом, слушает нас и мерзнет, но не уходит.

И лишь через полтора часа, оставив позади Эрдогана, обложки и все прочее, президент появился в студии. Он подержал в руках боевую клюшку Третьяка, знаменитую Библию Агафьи Лыковой, которую нашел наш легендарный коллега Василий Песков, полюбовался на ордена «Комсомолки» (в том числе Орден Ленина под номером 1). А когда повернулся к нам, то сначала даже не поверил, что идет прямой эфир. Но мы так дружно замахали руками, приглашая сказать радиослушателям хоть что-нибудь, что Путин не выдержал. Нагнулся к микрофону и пожелал всем счастья, здоровья и удачи в этом году.

Президент Путин в прямом эфире Радио "Комсомольская правда".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Коллеги с радио уже назвали случившиеся историческим моментом - никогда до сих пор Путин не выходил в прямой эфир радиостанций из их студий. Спорить с ними желающих нет.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ

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Президент России Владимир Путин посетил редакцию "Комсомольской правды"

Владимир Путин в «Комсомольской правде»: О выборах, Донбассе, Сирии, играх с криптовалютой и водке.Президент России приехал в редакцию «Комсомолки» на встречу с главными редакторами ведущих изданий страны