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Путин в Коломне попробовал пастилу и подарил малым городам 5 миллиардов

17 января 2018, 21:09  •  101 • В России

Каждый приезжающий в Коломну практически в обязательном порядке пробует местную пастилу. Владимир Путин тоже не избежал этой участи, правда, он не стал есть ее в одиночку. На выставке в честь проходящего в Коломне Форума малых городов президент подошел к столу, где были разложены образцы продукции. Предполагалось, что надо накалывать пастилу вилкой, но Путин пошел своим путем: наколол на вилку, потом взял в руку, разломил на кусочки, попробовал сам и предложил сопровождавшим.

- Медовая-то повкуснее! - выбрал из общего многообразия глава государства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, полпред Алексей Гордеев, министр ЖКХ Михаил Мень и помощник президента Николай Цуканов получили по кусочку и с ним согласились.

Перед Форумом президент заехал в Коломенский перинатальный центр — частичку целой сети, строящейся по всей стране. Сам факт, что в городе с населением в 140 тысяч человек в 100 километрах от столицы есть собственный перинатальный центр, а не обычный роддом, говорит о серьезности подхода к проблеме. Там же выяснилось, насколько все взаимосвязано в мире.

- Мне рассказали, что одна из организаторов нашего форума в ночь перед визитом попала в этот центр и благополучно родила девочку, - сказал Путин, приехав на встречу с мэрами малых городов. - Мы можем ее только поздравить.

Перед Форумом президент заехал в Коломенский перинатальный центр. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Каждый из выступавших перед президентом старался рассказать об изюминке собственного уголка. Мэр Азова, например, сразу начал хвалить кулинарный тур по своему городу, в котором туристов угощают блюдами XVII века.

- А чем угощаете? - спросил Путин.

- Разные блюда.

- Расскажите нам уже чем кормят-то? - еще больше заинтересовался президент.

- Сбитень, квас, - начал перечислять мэр. - Оно может быть не так вкусно, как современная еда, учитывая количество специй, но зато то самое, что было.

- Углич, до сих пор идет спор — убили там царевича или не убили, - вспомнил Путин. - Чем сейчас живет Углич?

Углич сейчас живет надеждой войти в Золотое кольцо России. Накануне министр культуры Владимир Мединский рассказал, что кольцо будет расширяться — туда намерены добавлять по одному городу в год. И вот мэр Углича Светлана Ставицкая буквально рвалась в этот список, а точнее — в этот круг.

- Мы очень хотим войти туда первыми, это очень нам поможет! - взывала она к президенту, министру и всей стране.

- Мы зачислили в этот список восемь старых городов — из старого советского списка — и теперь будем в него добавлять, - подтвердил Мединский. - Но мы хотим, чтобы это было престижно, пусть города борются за высокое звание.

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- Номер один в этом списке уже есть, - попытался сразу надеть на Углич Золотое кольцо Путин.

- Он уже есть в списке номинантов, - не поддался давлению Мединский, отказавшийся без решения комиссии расширять список.

Малым городам и историческим поселениям положены государственные дотации, но в прошлом году они до адресатов не дошли.

- Я с удивлением узнал, что деньги поступили в регионы и руководителями регионов распределены, но до малых городов и до исторических поселений они практически не дошли, - сказал Путин. - Доля малых городов и исторических поселений должна быть обеспечена и на этот и на следующий год. Выделим ещё дополнительно 5 миллиардов рублей, но они должны быть напрямую направлены по адресу.

Последние слова потонули в аплодисментах собравшихся.

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